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    Здоров'я

    Епідеміологи виявили на Сумщині інфекцію, від якої немає ліків

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    Епідеміологи виявили на Сумщині інфекцію, від якої немає ліків

    Після перенесеного захворювання виробляється довічний імунітет

    На Сумщині зафіксували рідкісну інфекцію туляремію, від якої немає вакцин в Україні. Про це повідомляється на сайті Сумського обласного лабораторного центру.

    Лабораторні дослідження підтвердили наявність цієї інфекції у гризунів, кліщів та у довкіллі.

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    «У поточному році з біологічного матеріалу, доставленого з Охтирського району, виявлений позитивний результат у високих титрах, що свідчить про необхідність підвищеної настороги як медичних працівників до діагностики захворювання, так і населення області», - йдеться у повідомленні.

    Туляремія – гостра інфекційна хвороба тварин і людини, яка характеризується ураженням лімфатичної системи, шкіри, селезінки; утворенням множинних гранулематозно-некротичних вогнищ у різних органах, лихоманкою і загальною інтоксикацією. Після перенесеного захворювання виробляється довічний імунітет. Збудник туляремії – туляремійна паличка.

    Основне джерело інфекції для людини – гризуни.  Певний час для профілактики туляремії у людини використовувалася жива туляремійна вакцина, яка на сьогодні відсутня на території України. 

    Джерело: УНІАН

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