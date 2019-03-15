Епідеміологи виявили на Сумщині інфекцію, від якої немає ліків



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Після перенесеного захворювання виробляється довічний імунітет

На Сумщині зафіксували рідкісну інфекцію туляремію, від якої немає вакцин в Україні. Про це повідомляється на сайті Сумського обласного лабораторного центру.

Лабораторні дослідження підтвердили наявність цієї інфекції у гризунів, кліщів та у довкіллі.

«У поточному році з біологічного матеріалу, доставленого з Охтирського району, виявлений позитивний результат у високих титрах, що свідчить про необхідність підвищеної настороги як медичних працівників до діагностики захворювання, так і населення області», - йдеться у повідомленні.

Туляремія – гостра інфекційна хвороба тварин і людини, яка характеризується ураженням лімфатичної системи, шкіри, селезінки; утворенням множинних гранулематозно-некротичних вогнищ у різних органах, лихоманкою і загальною інтоксикацією. Після перенесеного захворювання виробляється довічний імунітет. Збудник туляремії – туляремійна паличка.

Основне джерело інфекції для людини – гризуни. Певний час для профілактики туляремії у людини використовувалася жива туляремійна вакцина, яка на сьогодні відсутня на території України.

Джерело: УНІАН