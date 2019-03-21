В Одесі пройшла конференція з інфекційних захворювань



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Одеські медики обговорили питання профілактики та лікування інфекційних хвороб мандрівників

Минулого тижня в Одесі відбулася науково-практична конференція «Інфекційні хвороби мандрівників: сучасні виклики та стан проблеми в Україні».

Конференція організована за участю кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету та громадської організації «Клінічна інфектологія і медицина подорожей».

Представники міських лікувально-профілактичних установ Одеси взяли участь у роботі конференції. Учасники конференції обговорили актуальні для України питання медицини подорожей. Були представлені доповіді про профілактику, діагностику та лікування малярії, амебіазу, гепатитів, паразитарних інфекцій та інших захворювань, з якими можуть зіткнутися мандрівники.

Особливу увагу було приділено темі поширення і перебігу грипу, а також його важких форм. Обговорювалися важливі для нашого регіону питання сучасних інфекційних ризиків моряків при міжнародному судноплавстві, а також організації заходів щодо попередження поширення на території Одеської області висококонтагіозних особливо небезпечних інфекцій міжнародного значення.