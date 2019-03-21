  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Одесі пройшла конференція з інфекційних захворювань

    • Розсилка
    В Одесі пройшла конференція з інфекційних захворювань

    Одеські медики обговорили питання профілактики та лікування інфекційних хвороб мандрівників

    Минулого тижня в Одесі відбулася науково-практична конференція «Інфекційні хвороби мандрівників: сучасні виклики та стан проблеми в Україні».

    Конференція організована за участю кафедри інфекційних хвороб Одеського національного медичного університету та громадської організації «Клінічна інфектологія і медицина подорожей».

    Представники міських лікувально-профілактичних установ Одеси взяли участь у роботі конференції. Учасники конференції обговорили актуальні для України питання медицини подорожей. Були представлені доповіді про профілактику, діагностику та лікування малярії, амебіазу, гепатитів, паразитарних інфекцій та інших захворювань, з якими можуть зіткнутися мандрівники.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    В Одесі пройшла конференція з інфекційних захворювань
    В Одесі пройшла конференція з інфекційних захворювань
    В Одесі пройшла конференція з інфекційних захворювань

    Особливу увагу було приділено темі поширення і перебігу грипу, а також його важких форм. Обговорювалися важливі для нашого регіону питання сучасних інфекційних ризиків моряків при міжнародному судноплавстві, а також організації заходів щодо попередження поширення на території Одеської області висококонтагіозних особливо небезпечних інфекцій міжнародного значення.

    Читайте також
    Одеса медицина лікар хвороби
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ