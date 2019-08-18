В Україні сьогодні очікується потепління



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У південних областях та на Закарпатті до +29

Погода в Україні завтра, 18 серпня, буде теплою, лише в деяких областях очікується короткочасний дощ.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

Як повідомляють синоптики, 18 серпня буде без опадів, лише вдень у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями очікується короткочасний дощ, гроза.

В західних регіонах синоптики прогнозують від +24 до +27 градусів вдень. Небо затягнеться хмарами, проте опадів не передбачається.

Аналогічна погода очікується в інших регіонах країни. Зокрема, на півдні - від +25 до +28 градусів вище нуля, на сході стовпчик термометра підніметься до 25-27 градусів тепла. У центрі і на півночі країни - від +22 до +25 градусів вдень.

За прогнозами синоптиків, у Донецькій, Луганській, Харківській і Сумській областях можливі грозові дощі.

У Києві без опадів, денна температура складе 22-24 градуси тепла.