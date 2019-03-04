В Україні стартували весняно-польові роботи



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Найбільше площ засіяли ячменем і горохом

Українські аграрії засіяли яровим ячменем 11,6 тисячі га; пшеницею - 0,3 тисячі га; вівсом - 0,2 тисячі га; горохом - 10,4 тисячі га

Українські аграрії п'яти областей станом на 4 березня розпочали сівбу ранніх ярих зернових культур, які вже посіяні на площі 22,5 тисячі га при запланованій площі 7,2 мільйона га, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

«Станом на 4 березня у п'яти областях України розпочато сівбу ранніх зернових і зернобобових, який проведено на площі 22,5 тисячі га, або 1% до прогнозу (7,2 мільйона га)», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, аграрії засіяли яровим ячменем 11,6 тисячі га; пшеницею - 0,3 тисячі га; вівсом - 0,2 тисячі га; горохом - 10,4 тисячі га. Крім того, за інформацією відомства, триває підживлення озимих зернових культур на зерно. Підгодівля проведена на площі 3,8 мільйона га, або 50% до прогнозу.

Так, станом на 4 березня озимої пшениці підживлено 3,1 мільйона га, або 49% до прогнозу; озимого жита - 25,6 тисячі га (22%); озимого ячменю - 606,5 тисячі га (60%). Озимий ріпак підживлений на площі 967,9 тисячі га, або 75% до прогнозу.

У 2018 році українські аграрії розпочали весняно-польові роботи 2 квітня, посівна площа зернових залишилася на рівні 2017 року - 27,2 мільйона га. Урожай зернових в Україні у 2018 році становив рекордні 70,1 мільйона тонн.

