  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Черкасах застрелили директора аграрних підприємств

    • Розсилка
    У Черкасах застрелили директора аграрних підприємств

    Тіло чоловіка, 39-річного бізнесмена, знайдено в його власній квартирі

    У Черкасах в одному з багатоповерхових будинків було знайдено застреленим чоловіка. Місцеві ЗМІ стверджують, що вбитий - бізнесмен, керівник кількох аграрних підприємств.

    Про факт вбивства повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

    «До чергової частини поліції Черкащини надійшло повідомлення, що в одному із будинків у під’їзді виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень. На місці працює слідчо-оперативна група. На даний час працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    У Черкасах застрелили директора аграрних підприємств
    У Черкасах застрелили директора аграрних підприємств
    У Черкасах застрелили директора аграрних підприємств

    Місцеве видання «Про все» пише, що подія сталася в мікрорайоні «Митниця» і що тіло чоловіка, 39-річного бізнесмена, знайдено в його власній квартирі. Також зазначається, що минулого року бізнесмен у коментарях місцевим ЗМІ повідомляв про спробу рейдерського захоплення його земель.

    Читайте також
    Черкаси бізнес вбивство аграрії чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ