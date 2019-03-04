У Черкасах застрелили директора аграрних підприємств



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Тіло чоловіка, 39-річного бізнесмена, знайдено в його власній квартирі

У Черкасах в одному з багатоповерхових будинків було знайдено застреленим чоловіка. Місцеві ЗМІ стверджують, що вбитий - бізнесмен, керівник кількох аграрних підприємств.

Про факт вбивства повідомляє сектор комунікації поліції Черкаської області.

«До чергової частини поліції Черкащини надійшло повідомлення, що в одному із будинків у під’їзді виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Як з’ясували правоохоронці, чоловік загинув від вогнепальних поранень. На місці працює слідчо-оперативна група. На даний час працівники поліції встановлюють обставини події та особу, яка вчинила кримінальне правопорушення», - йдеться у повідомленні правоохоронців.

Місцеве видання «Про все» пише, що подія сталася в мікрорайоні «Митниця» і що тіло чоловіка, 39-річного бізнесмена, знайдено в його власній квартирі. Також зазначається, що минулого року бізнесмен у коментарях місцевим ЗМІ повідомляв про спробу рейдерського захоплення його земель.