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    В Україні вакцинували від коронавірусу понад 300 тисяч осіб літнього віку

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    Залучення пріоритетних груп з кожного етапу щеплення відбувається за наявності достатньої кількості вакцини - В Україні вакцинували від коронавірусу понад 300 тисяч осіб літнього віку
    Залучення пріоритетних груп з кожного етапу щеплення відбувається за наявності достатньої кількості вакцини
    Фото: КМДА

    Вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити

    Центр громадського здоров'я повідомив про вакцинацію від коронавірусу понад 312 тисяч осіб літнього віку.

    «Станом на ранок 5 травня в Україні щепили 51 712 людей віком 80+. Від початку кампанії, станом на ранок 5 травня, щеплено людей віком від 65 до 79 років — 260 986 осіб», – йдеться у відповіді Центру на запит «Укрінформу»

    У Центрі громадського здоров’я зазначили, що вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити, відповідно до пріоритетних груп.

    Залучення пріоритетних груп з кожного етапу відбувається за наявності достатньої кількості вакцини.

    Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

    Попередній запис на вакцинацію від коронавірусу через додаток «Дія» відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

    Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

    Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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    Теги: пенсіонери медицина Україна щеплення вакцинація коронавірус
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