В Україні вакцинували від коронавірусу понад 300 тисяч осіб літнього віку

Вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити

Центр громадського здоров'я повідомив про вакцинацію від коронавірусу понад 312 тисяч осіб літнього віку.

«Станом на ранок 5 травня в Україні щепили 51 712 людей віком 80+. Від початку кампанії, станом на ранок 5 травня, щеплено людей віком від 65 до 79 років — 260 986 осіб», – йдеться у відповіді Центру на запит «Укрінформу»

У Центрі громадського здоров’я зазначили, що вакцинація відбувається згідно з дорожньою картою, де проведені всі підрахунки кількості людей, яких необхідно щепити, відповідно до пріоритетних груп.

Залучення пріоритетних груп з кожного етапу відбувається за наявності достатньої кількості вакцини.

До слова, міністр охорони здоров'я України Максим Степанов пропонує, щоб люди, які записалися на щеплення через додаток «Дія», проходили вакцинацію від коронавірусу в окремі дні.

Також повідомляється, що ведеться робота з імплементації ковідних паспортів. Україна чекає на європейські зразки, щоб узгодити з ними власні документи.

Попередній запис на вакцинацію від коронавірусу через додаток «Дія» відкрили в березні. Це не черга в класичному розумінні, але за допомогою такого запису держава збирає інформацію про кількість охочих, які будуть вакциновані якомога швидше.

Зазначимо, 2 194 людини щеплено проти Covid-19 за добу 10 травня 2021 року в Україні. 865 590 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 865 588 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 695 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Також відомо, що МОЗ перевірить стан вакцинації від коронавірусу у регіонах. Поїздки чиновники планують почати з цього тижня.

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