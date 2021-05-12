Covid-статистика різко погіршилась: у Києві за добу понад 600 нових хворих

Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби у Києві померли 16 осіб

За минулу добу, 11 травня, у Києві коронавірус виявлено у 627 людей. Це на 529 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 10 травня було 98 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 199802 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 129072 особи (за добу 11 травня – 864),

померли 4854 особи (за добу 16).

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м.Київ (627), Рівненській (471), Полтавській (380), Донецькій (356) та Харківській (345) областях», – повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 120989 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 169 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 76 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 107186 осіб (за добу 11 травня – 619),

померли 2531 людина (за добу 10).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2129073 випадки захворювання на Covid-19. Протягом 11 травня зафіксовано 4538 хворих на коронавірус.

Як повідомив Степанов, 11 травня у Києві зроблено 1217 щеплень від коронавірусу, на Київщині проведено 619 вакцинацій.

Нагадаємо, за добу 9 травня в Києві виявили 98 хворих на коронавірус, померли 12 осіб.

Нагадаємо, відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій із 1 травня у Києві скасовано «червоний» рівень епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

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