Епідеміолог: «індійський» штам коронавірусу має вже 17 мутацій

«Індійський» штам коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин

В «індійського» штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, але лише три із них мають медичне значення

У світі зафіксовано 17 мутацій «індійського» штаму коронавірусу, але лише три із них мають медичне значення.

Про це на пресконференції в Києві повідомила епідеміологиня, докторка медичних наук, професорка, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, головна спеціалістка МОЗ зі спеціальності «Епідеміологія» Наталія Виноград.

За її словами, в «індійського» штаму зафіксовано загалом 17 мутацій, але лише три із них мають медичне значення.

Зокрема, дві мутації забезпечують пришвидшене проникнення вірусу в клітину, що суттєво впливає на його контагіозність.

«А одна мутація – та, яка забезпечує вислизання з-під імунної відповіді», – повідомила Виноград.

Епідеміолог додала, що під час зараження «індійським» штамом початково спостерігається ураження шлунково-кишкового тракту з вираженою інтоксикацією і приєднанням поліорганної недостатності.

Минулого тижня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що «індійський» штам Covid-19-19, який вирізняється особливою заразністю та важкістю перебігу, скоро прийде в Україну.

На початку травня у Польщі зафіксували перший випадок «індійського» штаму коронавірусу.

Як відомо, «індійський» штам коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.

Джерело: Укрінформ