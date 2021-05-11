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    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження

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    Крикунов &ndash; засновник&nbsp;Київського циганського театру &laquo;Романс&raquo; - Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Крикунов – засновник Київського циганського театру «Романс»
    Фото з відкритих джерел

    Ігор Крикунов помер через коронавірус

    У вівторок, 11 травня, помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Про це повідомив співак Віталій Білоножко на своїй сторінці в мережі Facebook.

    Білоножко зазначив, що причиною смерті актора став коронавірус.

    Ігор Крикунов закінчив Щукінське училище. Творчу діяльність розпочав в московському циганському театрі «Ромен». Протягом 13 років був провідним актором. На його рахунку десятки зіграних в театрі ролей.

    Славу і популярність кіноактора принесла йому головна роль у фільмі «Циганка Аза». Всього на рахунку Крикунова ролі в 14-ти музичних, телевізійних і художніх фільмах.

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    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження
    Фото: Игорь Крикунов/Facebook

    На початку 1980-х років Крикунов переїхав до Києва. Спочатку працював у музично-драматичному театрі «На Подолі», у 1993 році створив Київський циганський театр «Романс».

    У 2000 році з ініціативи Ігоря Крикунова в столиці України вперше відбувся Міжнародний циганський фестиваль мистецтв «Амала» («Друзі»).

    У 2008 році він написав музику до українського фільму «Куплю друга».

    У 2000 році комітет Міжнародних премій вручив йому Орден Миколи Чудотворця «за примноження добра на землю».

    У 2003 році Крикунов став Першим володарем Ордена «Циганська зірка», який заснований національним культурним об'єднанням «Амала» і вручається за особистий внесок у згуртування, допомогу і розвиток ромського народу.

    У 2007 році отримав почесне звання «Народний артист України».

    Теги: театр фестиваль Facebook артист актор співак
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