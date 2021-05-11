Через коронавірус помер найвідоміший український актор ромського походження

Ігор Крикунов помер через коронавірус

У вівторок, 11 травня, помер народний артист України ромського походження, виконавець однієї з головних ролей у легендарному фільмі «Циганка Аза» Ігор Крикунов. Про це повідомив співак Віталій Білоножко на своїй сторінці в мережі Facebook.

Білоножко зазначив, що причиною смерті актора став коронавірус.

Ігор Крикунов закінчив Щукінське училище. Творчу діяльність розпочав в московському циганському театрі «Ромен». Протягом 13 років був провідним актором. На його рахунку десятки зіграних в театрі ролей.

Славу і популярність кіноактора принесла йому головна роль у фільмі «Циганка Аза». Всього на рахунку Крикунова ролі в 14-ти музичних, телевізійних і художніх фільмах.

На початку 1980-х років Крикунов переїхав до Києва. Спочатку працював у музично-драматичному театрі «На Подолі», у 1993 році створив Київський циганський театр «Романс».

У 2000 році з ініціативи Ігоря Крикунова в столиці України вперше відбувся Міжнародний циганський фестиваль мистецтв «Амала» («Друзі»).

У 2008 році він написав музику до українського фільму «Куплю друга».

У 2000 році комітет Міжнародних премій вручив йому Орден Миколи Чудотворця «за примноження добра на землю».

У 2003 році Крикунов став Першим володарем Ордена «Циганська зірка», який заснований національним культурним об'єднанням «Амала» і вручається за особистий внесок у згуртування, допомогу і розвиток ромського народу.