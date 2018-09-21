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    В Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт

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    В Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт
    Скріншот з відео

    Порошенко зауважив, що майже два роки тому був першим українським громадянином, який отримав біометричний паспорт

    Президент України Петро Порошенко взяв участь у церемонії видачі 10-мільйонного біометричного паспорта для виїзду за кордон.

    Подія транслювалася на сторінці президента у соцмережі Facebook.

    «Сьогодні буде видано 10-мільйонний біометричний паспорт для виїзду за кордон. Таке число – це відповідь тим, хто пророкував, наче безвіз українцям не потрібен», - заявив Порошенко.

    Голова держави зауважив, що майже два роки тому «був першим українським громадянином, який отримав біометричний паспорт для виїзду закордон під номером один».

    «Українські паспорти вже більше року приймає Європа, і за цей час, як ми і обіцяли, ми не створили жодних проблем для наших партнерів з ЄС», - підкреслив Порошенко.

    Власницею 10-мільйонного паспорта стала киянка Поліна Савіна.


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