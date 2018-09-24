В Україні випав перший сніг: фото



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Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост У Карпатах випав сніг

На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря була на нульовій позначці

На горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, 24 вересня випав перший сніг.