В Україні випав перший сніг: фото
-
Розсилка
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
У Карпатах випав сніг
На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря була на нульовій позначці
На горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, 24 вересня випав перший сніг.
Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Зазначається, що о шостій годині температура повітря була на нульовій позначці.
«Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С», – повідомляється на сторінці пошуково-рятувального поста.
Як зазначається, за кілька годин до цього в Карпатах ішов дощ, а температура повітря становила +5 градусів.