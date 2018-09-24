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    В Україні випав перший сніг: фото

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    У Карпатах випав сніг - В Україні випав перший сніг: фото
    Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
    У Карпатах випав сніг

    На горі Піп Іван Чорногірський температура повітря була на нульовій позначці

    На горі Піп Іван Чорногірський, на кордоні Івано-Франківської та Закарпатської областей, 24 вересня випав перший сніг.

    Про це у Facebook повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

    Зазначається, що о шостій годині температура повітря була на нульовій позначці.

    «Станом на 18:15 24.09.2018 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, невеликий сніг, вітер південно-західний 8-9 м/с. Температура повітря 0°С», – повідомляється на сторінці пошуково-рятувального поста. 

    Як зазначається, за кілька годин до цього в Карпатах ішов дощ, а температура повітря становила +5 градусів.

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