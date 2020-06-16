В Україні вже 32476 хворих на Сovid-19. Дані з усіх регіонів

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 139, Рівненській – 104 та на Волині – 61

Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР − 507 251, методом ІФА – 89 358.

Усього захворювання підтверджено у 2402 дітей та 5600 медиків. Госпіталізації потребували 9215 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 319 пацієнтів. 23 261 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

Загалом випадки підтверджено:

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня було підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.