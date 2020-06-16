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    В Україні вже 32476 хворих на Сovid-19. Дані з усіх регіонів

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    <span>Загалом в Україні одужали від коронавірусу 14 528 людей, летальних випадків&nbsp;&ndash; 912</span> - В Україні вже 32476 хворих на Сovid-19. Дані з усіх регіонів
    Загалом в Україні одужали від коронавірусу 14 528 людей, летальних випадків – 912
    Фото: pixabay.com

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 139, Рівненській – 104 та на Волині – 61

    Станом на ранок 16 червня підтверджено 32 476 випадків Covid-19, з них 14 528 одужали, 912 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 666 випадків.

    Усього проведених досліджень в Україні методом ПЛР − 507 251, методом ІФА – 89 358.

    Усього захворювання підтверджено у 2402 дітей та 5600 медиків. Госпіталізації потребували 9215 осіб, підключення до апарату ШВЛ – 319 пацієнтів. 23 261 хворий перебував на амбулаторному лікуванні.

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 1455 (890 одужали);
    • Волинська обл. — 1499 (460 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 1004 (724 одужали);
    • Донецька обл. — 338 (128 одужали);
    • Житомирська обл. — 1101 (559 одужали);
    • Закарпатська обл. — 1726 (706 одужали);
    • Запорізька обл. — 531 (336 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 1809 (1037 одужали);
    • м. Київ — 3985 (1164 одужали);
    • Київська обл. — 2049 (829 одужали);
    • Кіровоградська обл. — 590 (487 одужали);
    • Луганська обл. — 60 (47 одужали);
    • Львівська обл. — 3072 (639 одужали);
    • Миколаївська обл. — 321 (216 одужали);
    • Одеська обл. — 1133 (426 одужали);
    • Полтавська обл. — 279 (258 одужали);
    • Рівненська обл. — 2473 (1379 одужали);
    • Сумська обл. — 228 (168 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1483 (1024 одужали);
    • Харківська обл. — 1595 (752 одужали);
    • Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
    • Хмельницька обл. — 560 (422 одужали);
    • Черкаська обл. — 562 (357 одужали);
    • Чернівецька обл. — 4013 (1265 одужали);
    • Чернігівська обл. — 427 (81 одужали).
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    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 16 червня 2020 року до Центру надійшло 1388 повідомлень про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 73 517 повідомлень про підозру на Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 15 квітня було підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

    Крим Міністерство охорони здоров'я Київ коронавірус
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