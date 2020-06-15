Оперативні дані МОЗ. За останню добу зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу



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Усього виявлено 31 810 випадків коронавірусної хвороби Ілюстративне фото: pixabay.com

Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять)

Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648).

З 656 людей, що захворіли за останню добу, 56 дітей та 43 медпрацівники.

Госпіталізовані 129 осіб.

Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять).

Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 136, на Закарпатті – 48 та у Києві – 53.

Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

Наступного дня тільки на шість випадків менше, а 13 червня був зафіксований новий антирекорд - 754 заражених коронавірусом за добу.

Нагадаємо, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж 13 червня (753). Одужали – 106 (днем раніше 409), померли – дев'ять (днем раніше 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Як повідомлялось, на ранок понеділка 15 червня, у світі інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей.