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    Оперативні дані МОЗ. За останню добу зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу

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    Усього виявлено 31 810 випадків коронавірусної хвороби - Оперативні дані МОЗ. За останню добу зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу
    Усього виявлено 31 810 випадків коронавірусної хвороби
    Ілюстративне фото: pixabay.com

    Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять)

    Станом на ранок 15 червня в Україні зафіксовано 656 нових випадків коронавірусу, це на вісім випадків більше, ніж учора (648).

    З 656 людей, що захворіли за останню добу, 56 дітей та 43 медпрацівники.

    Госпіталізовані 129 осіб.

    Одужали – 171 (вчора 106), померли – 12 (вчора дев'ять).

    Загалом одужали 14 253 особи, летальних випадків – 901.

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 136, на Закарпатті – 48 та у Києві – 53.

    Зазначимо, останні дні в країні погіршилась епідеміологічна ситуація. Зокрема, з 11 червня кількість заражених почала різко зростати - за добу було 689 випадків.

    Наступного дня тільки на шість випадків менше, а 13 червня був зафіксований новий антирекорд - 754 заражених коронавірусом за добу.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж 13 червня (753). Одужали – 106 (днем раніше 409), померли – дев'ять (днем раніше 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901

    Як повідомлялось, на ранок понеділка 15 червня, у світі інфіковано 7 899 547 осібЗагальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей.

    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Максим Степанов хвороби коронавірус
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