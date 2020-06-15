  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів

    • Розсилка
    Львівщина вкотре б'є антирекорд із захворюваності,&nbsp;за добу &ndash; 136 випадків - В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів
    Львівщина вкотре б'є антирекорд із захворюваності, за добу – 136 випадків
    Ілюстративне фото: pixabay.com

    Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 136, на Закарпатті – 48 та у Києві – 53

    Станом на ранок 15 квітня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.

    Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.

    Усього захворювання підтверджено у 2350 дітей та 5537 медиків. Госпіталізації потребували 9043 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

    Натиснути для збільшення
    Натиснути для збільшення

    Загалом випадки підтверджено:

    • Вінницька обл. — 1423 (862 одужав);
    • Волинська обл. — 1438 (449 одужали);
    • Дніпропетровська обл. — 998 (721 одужав);
    • Донецька обл. — 334 (128 одужали);
    • Житомирська обл. — 1087 (547 одужали);
    • Закарпатська обл. — 1680 (686 одужали);
    • Запорізька обл. — 529 (335 одужали);
    • Івано-Франківська обл. — 1766 (1030 одужали);
    • м. Київ — 3957 (1164 одужали);
    • Київська обл. — 2024 (771 одужав);
    • Кіровоградська обл. — 586 (476 одужали);
    • Луганська обл. — 57 (47 одужали);
    • Львівська обл. — 2933 (632 одужали);
    • Миколаївська обл. — 321 (212 одужали);
    • Одеська обл. — 1117 (424 одужали);
    • Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
    • Рівненська обл. — 2369 (1316 одужали);
    • Сумська обл. — 227 (163 одужали);
    • Тернопільська обл. — 1467 (1022 одужали);
    • Харківська обл. — 1542 (741 одужали);
    • Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
    • Хмельницька обл. — 559 (416 одужали);
    • Черкаська обл. — 552 (356 одужали);
    • Чернівецька обл. — 3959 (1243 одужали);
    • Чернігівська обл. — 424 (81 одужали).

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на Covid-19.

    Нагадаємо, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж 13 червня (753). Одужали – 106 (днем раніше 409), померли – дев'ять (днем раніше 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      31810
    • Хворіють
      16656
    • Одужали
      14253
    • Померли
      901


    Як повідомлялось, на ранок понеділка 15 червня, у світі інфіковано 7 899 547 осібЗагальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей.


    здоров'я Міністерство охорони здоров'я Київ Максим Степанов хвороби коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ