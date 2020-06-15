В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів



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Львівщина вкотре б'є антирекорд із захворюваності, за добу – 136 випадків Ілюстративне фото: pixabay.com

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 136, на Закарпатті – 48 та у Києві – 53

Станом на ранок 15 квітня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків

Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.

Усього захворювання підтверджено у 2350 дітей та 5537 медиків. Госпіталізації потребували 9043 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.

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Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 1423 (862 одужав);

Волинська обл. — 1438 (449 одужали);

Дніпропетровська обл. — 998 (721 одужав);

Донецька обл. — 334 (128 одужали);

Житомирська обл. — 1087 (547 одужали);

Закарпатська обл. — 1680 (686 одужали);

Запорізька обл. — 529 (335 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1766 (1030 одужали);

м. Київ — 3957 (1164 одужали);

Київська обл. — 2024 (771 одужав);

Кіровоградська обл. — 586 (476 одужали);

Луганська обл. — 57 (47 одужали);

Львівська обл. — 2933 (632 одужали);

Миколаївська обл. — 321 (212 одужали);

Одеська обл. — 1117 (424 одужали);

Полтавська обл. — 278 (257 одужали);

Рівненська обл. — 2369 (1316 одужали);

Сумська обл. — 227 (163 одужали);

Тернопільська обл. — 1467 (1022 одужали);

Харківська обл. — 1542 (741 одужали);

Херсонська обл. — 183 (174 одужали);

Хмельницька обл. — 559 (416 одужали);

Черкаська обл. — 552 (356 одужали);

Чернівецька обл. — 3959 (1243 одужали);

Чернігівська обл. — 424 (81 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на Covid-19.

Нагадаємо, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж 13 червня (753). Одужали – 106 (днем раніше 409), померли – дев'ять (днем раніше 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.

Коронавірус в Україні

Всього 31810

Хворіють 16656

Одужали 14253

Померли 901

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Як повідомлялось, на ранок понеділка 15 червня, у світі інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей.



