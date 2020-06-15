В Україні знову зростає кількість нових випадків коронавірусу. Дані з усіх регіонів
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській області – 136, на Закарпатті – 48 та у Києві – 53Станом на ранок 15 квітня підтверджено 31 810 випадків Covid-19, з них 14 253 одужали, 901 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 656 випадків.
Усього в Україні 497 284 зразки досліджено методом ПЛР та 81 168 зразків — методом ІФА.
Усього захворювання підтверджено у 2350 дітей та 5537 медиків. Госпіталізації потребували 9043 осіб, підключення до апарату ШВЛ - 318 пацієнтів. 22 767 хворих перебували на амбулаторному лікуванні.
Загалом випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 1423 (862 одужав);
- Волинська обл. — 1438 (449 одужали);
- Дніпропетровська обл. — 998 (721 одужав);
- Донецька обл. — 334 (128 одужали);
- Житомирська обл. — 1087 (547 одужали);
- Закарпатська обл. — 1680 (686 одужали);
- Запорізька обл. — 529 (335 одужали);
- Івано-Франківська обл. — 1766 (1030 одужали);
- м. Київ — 3957 (1164 одужали);
- Київська обл. — 2024 (771 одужав);
- Кіровоградська обл. — 586 (476 одужали);
- Луганська обл. — 57 (47 одужали);
- Львівська обл. — 2933 (632 одужали);
- Миколаївська обл. — 321 (212 одужали);
- Одеська обл. — 1117 (424 одужали);
- Полтавська обл. — 278 (257 одужали);
- Рівненська обл. — 2369 (1316 одужали);
- Сумська обл. — 227 (163 одужали);
- Тернопільська обл. — 1467 (1022 одужали);
- Харківська обл. — 1542 (741 одужали);
- Херсонська обл. — 183 (174 одужали);
- Хмельницька обл. — 559 (416 одужали);
- Черкаська обл. — 552 (356 одужали);
- Чернівецька обл. — 3959 (1243 одужали);
- Чернігівська обл. — 424 (81 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 червня 2020 року до Центру надійшло 753 повідомлення про підозру на Covid-19. Всього з початку 2020 року надійшло 72 129 повідомлень про підозру на Covid-19.
Нагадаємо, станом на ранок 14 червня в Україні зафіксовано 648 нових випадків коронавірусу, це на 105 випадків менше, ніж 13 червня (753). Одужали – 106 (днем раніше 409), померли – дев'ять (днем раніше 10). Загалом одужали 14 082 особи, летальних випадків – 889.
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Всього31810
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Хворіють16656
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Одужали14253
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Померли901
Як повідомлялось, на ранок понеділка 15 червня, у світі інфіковано 7 899 547 осіб. Загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 433 019 осіб. У свою чергу, одужали 3 766 886 людей.