У Нідерландах запроваджують локдаун на п’ять тижнів

З 15 грудня всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну на п’ять тижнів – з 15 грудня до 19 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень прямо перед Різдвом», – наголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Відповідно до рішення уряду, з вівторка всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи – до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.

Ухвалені раніше обмеження, такі як заборона перебувати в громадських місцях без масок, проведення масових заходів з більше ніж 20 людьми та інші, продовжують діяти.

Влада рекомендує жителям залишатися вдома. Заборонено збиратися у групи понад дві особи, в тому числі і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.

Як повідомлялося, глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном, адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.