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    У світі

    У Нідерландах запроваджують локдаун на п’ять тижнів

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    У Нідерландах запроваджують локдаун на п&rsquo;ять тижнів - У Нідерландах запроваджують локдаун на п’ять тижнів
    У Нідерландах запроваджують локдаун на п’ять тижнів
    Фото: Reuters

    З 15 грудня всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня

    Уряд Нідерландів ухвалив рішення про запровадження у країні локдауну на п’ять тижнів – з 15 грудня до 19 січня.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    «Нідерланди закриваються. Ми усвідомлюємо серйозність наших рішень прямо перед Різдвом», – наголосив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

    Відповідно до рішення уряду, з вівторка всі громадські місця, зокрема, садки, тренажерні зали, музеї, зоопарки, кінотеатри, перукарні та салони краси, будуть зачинені до 19 січня, школи – до 18 січня. Продовжать працювати лише супермаркети, банки та аптеки.

    Ухвалені раніше обмеження, такі як заборона перебувати в громадських місцях без масок, проведення масових заходів з більше ніж 20 людьми та інші, продовжують діяти.

    Влада рекомендує жителям залишатися вдома. Заборонено збиратися у групи понад дві особи, в тому числі і вдома. На Різдво на три дні зроблять виняток – дозволять збиратися втрьох.

    Як повідомлялося, глава МОЗ Максим Степанов каже, що січневі обмежувальні заходи з натяжкою можна назвати локдауном, адже вони не такі жорсткі, які були в деяких європейських країнах. Крім того, чиновник заявив, що якщо не вводити посилений карантин в січні, його все одно доведеться запровадити у лютому 2021 року.

    Також міністр заявив, що в Україні до посилення карантину з 8 по 24 січня додасться «природний локдаун» – з 1 по 6 січня.

    Теги: Нідерланди музеї карантин коронавірус
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