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    Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna

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    Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna - Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna
    Хакери отримали доступ до даних компанії-розробника вакцини Moderna

    Інформацію про несанкціонований доступ кіберзлочинців до її даних компанія отримала від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA)

    Американська компанія-розробник антикоронавірусної вакцини Moderna Inc. постраждала від хакерських атак.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Інформацію про несанкціонований доступ кіберзлочинців до її даних компанія отримала від Європейського агентства з лікарських засобів (EMA).

    У розпорядженні даної структури були документи, пов'язані із попередніми переговорами щодо препарату-кандидата на вакцину проти Covid-19 розробки Moderna Inc. Саме ця інформація являла собою інтерес для зловмисників, і, згодом, вони її отримали.

    Moderna повідомила, що документи, надані нею агентству EMA, не включали жодної інформації, що ідентифікує окремих учасників дослідження. Наразі немає інформації про те, що будь-які учасники були ідентифіковані будь-яким чином.

    Злам був частиною хакерської атаки, в результаті якої зловмисники отримали доступ до даних міністерства фінансів і торгівлі США.

    Міністерство внутрішньої безпеки США - це система державних органів, що відповідає за безпеку кордонів, кібербезпеку і, останнім часом, за безпечне поширення вакцини від Covid-19.

    Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

    Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.

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    Теги: документи вакцинація коронавірус
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