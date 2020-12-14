Оперативні дані. В Україні вже 900 тисяч випадків коронавірусу, за добу – 6451

За весь час пандемії в Україні захворіло 900 666 осіб

За минулу добу з коронавірусом було госпіталізовано 1895 осіб

За минулу добу в Україні коронавірус виявили у 6 451 українця. Зокрема, захворіли 355 дітей та 215 медпрацівників. Про це повідомив вранці 14 грудня очільник МОЗ Максим Степанов.

Він додав, що за минулу добу було госпіталізовано 1895 осіб. Зафіксовано 93 летальних випадків – внаслідок хвороби.

Крім того одужало – 5 154 особи.

Здійснено тестувань за добу – 25 582 (зокрема методом ПЛР – 20 493, методом ІФА – 5 089).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 900 666 осіб;

одужало – 506 718 осіб;

летальних випадків – 15 247;

проведено ПЛР-тестувань – 5 052 686.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 91 743 випадки;

Вінницька область – 19 866 випадків;

Волинська область – 28 246 випадків;

Дніпропетровська область – 49 535 випадків;

Донецька область – 29 660 випадків;

Житомирська область – 34 491 випадок;

Закарпатська область – 26 153 випадки;

Запорізька область – 42 435 випадків;

Івано-Франківська область – 40 768 випадків;

Київська область – 49 044 випадки;

Кіровоградська область – 7 225 випадків;

Луганська область – 7 929 випадків;

Львівська область – 53 844 випадки;

Миколаївська область – 24 099 випадків;

Одеська область – 58 283 випадки;

Полтавська область – 29 450 випадків;

Рівненська область – 36 262 випадки;

Сумська область – 35 968 випадків;

Тернопільська область – 31 283 випадки;

Харківська область – 62 428 випадків;

Херсонська область – 14 207 випадків;

Хмельницька область – 34 840 випадків;

Черкаська область – 31 607 випадків;

Чернівецька область – 36 889 випадків;

Чернігівська область – 24 411 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу коронавірус підтвердився у 9176 осіб. Це на 3635 осіб менше, ніж у попередній день (12811). Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівники.

Також напередодні Міністр Степанов назвав нові терміни можливого локдауну.

Як «Главком» повідомляв раніше, в Україні з 8 до 24 січня 2021 року включно буде запроваджено посилені карантинні обмеження у зв'язку пандемією коронавірусу.