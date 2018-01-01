В Україні заборонили ще дві російські книжки

Громадяни мають право ввозити російські книги без спеціального дозволу в кількості не більше 10 примірників на людину

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книг: Роман Сенчин. «Постоянное напряжение» та серію «Путешествие вокруг света» (видавець - ТОВ «Издательство «Э»). Про це йдеться на сайті відомства. Наказ про відмову видано на



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Громадяни мають право ввозити російські книги без спеціального дозволу в кількості не більше 10 примірників на людину

Держкомтелерадіо відмовив ТОВ «Форс Україна» у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книг: Роман Сенчин. «Постоянное напряжение» та серію «Путешествие вокруг света» (видавець - ТОВ «Издательство «Э»). Про це йдеться на сайті відомства.

Наказ про відмову видано на підставі рішення експертної ради Держкомтелерадіо з питань аналізу та оцінки видавничої продукції щодо віднесення її до такої, яка не дозволена до розповсюдження на території України.

Члени експертної ради визнали невідповідність видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України. Зокрема, у книзі Романа Сенчина присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора та пропаганда війни. Один із її героїв, російськийофіцер запасу, ностальгує за війною: «А вокруг… Вокруг Новороссия, Сирия… То один его однополчанин уехал в Донбасс, то другой добился отправки в Сирию. С гордостью за этих ребят сообщал он и с досадой на себя…» А далі – опис подій в Україні із пропагандистськими гаслами: «антигосударственный переворот в Киеве», «гибли люди, говорящие по-русски», «Надо вводить войска – защитить наших братьев и остановить бандеровцев-фашистов!».

Серія дитячих книжок «Путешествие вокруг света» не викликала питаньщодо змісту, проте у вихідних даних видань зазначено: «Отпечатано в России. Республика Крым». Саме через цю «помилку» в географії (Крим був, є і буде українським!) видання не отримали дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні.

Загалом, станом на 14 лютого 2018 року Держкомтелерадіо, надав суб’єктам господарювання дозволи на ввезення майже 10,5 тисяч найменувань видавничої продукції з держави-агресора, а також з тимчасово окупованих територій України. Водночас надано 259 відмов у видачі дозволів, з них 30 – на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України.

Нагадаємо, що 1 січня 2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін у деякі закони України щодо обмеження доступу на український ринок іноземної друкованої продукції антиукраїнського змісту». Відповідно до закону, не може бути ввезена на митну територію України видавнича продукція, яка за своїм змістом спрямована на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади; пропагує війну, вчинення терористичних актів; пропагує комуністичний та/або націонал-соціалістичний (нацистський) тоталітарні режими та їхню символіку; розпалює міжетнічну, расову, релігійну ворожнечу; посягає на права і свободи людини; пропагує державу-агресора, зокрема її органи влади, представників органів влади, працівників культури та інших сфер держави-агресора, які публічно підтримують окупацію території України; використовує шаржування державних символів України (Державного Герба, Державного Прапора, Державного Гімну) у будь-якому вигляді.

Розповсюдження російських книг без відповідного дозволу карається штрафами. Водночас громадяни мають право ввозити російські книги без спеціального дозволу в кількості не більше 10 примірників на людину.