Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України

Єврокомісія представила план дій щодо протидії зростаючим загрозам, що створюються безпілотними літальними апаратами для безпеки ЄС

Сьогодні, 11 лютого 2026 року, Європейська комісія офіційно представила План дій щодо безпеки дронів та протидії їм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Як повідомляється, документ став відповіддю на «нову безпекову реальність» – масові порушення повітряного простору та загрози критичній інфраструктурі з боку Росії.

«План дій являє собою амбітний план посилення співпраці та солідарності ЄС, що відповідає на заклики держав-членів та Європарламенту до єдиного підходу Євросоюзу до загроз, які створюються дронами», – йдеться у заяві.

За словами єврокомісара з питань оборони Андріуса Кубілюса, план перетворює політичну візію «Стіни дронів» на промислову реальність.

План дій розроблений для підтримки держав-членів шляхом скоординованих дій, що доповнюють заходи урядів, та зосереджений на ключових пріоритетах: підвищення готовності, розширення можливостей виявлення, координація реагування та зміцнення обороноздатності ЄС.

Цей план передбачає тісну співпрацю з Україною. ЄС планує створити спільний Офіс оборонних інновацій у Києві, щоб переймати бойовий досвід боротьби з «Шахедами» та іншими типами БпЛА.

Передбачається, що план ще винесуть на детальне обговорення під час наступного саміту лідерів ЄС, де очікується погодження обсягів фінансування.

Нагадаємо, Україна розробила лазерну зброю проти БпЛА. Лазер Sunray стане частиною ширшої концепції українського «антидронового купола», який планують повністю розгорнути до літа 2026 року.

Під час демонстрації українські військові та інженери показали, як лазерна установка, змонтована на пікапі, за лічені секунди підпалила й збила безпілотник у повітрі.

Система працює майже безшумно, не випромінює видимого променя й керується за допомогою камер, які автоматично супроводжують ціль. За словами розробників, Sunray створили приблизно за два роки та за кілька мільйонів доларів, тоді як аналогічні західні проєкти коштують у десятки разів дорожче.