Реформа житлової політики: Зеленський підписав закон

В Україні змінюється житлова політика, яка була актуальна з 1983 року

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про основні засади житлової політики», який остаточно скасовує радянський Житловий кодекс 1983 року. Реформа кардинально змінює правила отримання житла, вводить поняття соціальної оренди та цифровізує «квартирні черги», у яких громадяни стояли десятиліттями. Ухвалення цього документа є частиною зобов’язань України за програмою Ukraine Facility. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на карту закону.

Новий закон чітко розмежовує тих, хто може розраховувати на безкоштовні квадратні метри від держави. Тепер ця прерогатива залишається лише за чотирма категоріями:

Військовослужбовці;

Рятувальники (ДСНС);

Поліцейські;

Діти-сироти.

Для всіх інших громадян, які, фактично, безнадійно стоять у квартирних чергах, запровадять дві нові форми житла – доступне і соціальне житло.

Крім цього, ухвалений закон змінює правила щодо службового житла: відтепер воно надаватиметься виключно тимчасово, його не можна буде приватизувати, а проживати можна буде тільки на час виконання службових обов’язків за пільгову орендну плату, і після припинення трудових відносин його потрібно буде звільнити. Виняток – якщо людина отримала інвалідність під час виконання службових обов’язків.

Ще один інструмент, який запроваджується, – оренда з правом викупу. Це житло, яке після десяти років оренди можна буде отримати у власність, але цим правом можна буде скористатися тільки один раз. Платежі, які сплачував орендар за цей період, йтимуть у спеціальний револьверний фонд, з якого будуватимуть нове соціальне житло. У цей же фонд ітимуть платежі і за соціальну оренду, яка для кожної родини буде вираховуватися окремо, оскільки має становити не більше 30% доходу родини.

Власниками соціального житла, з якого воно надаватиметься в соціальну оренду, будуть безпосередньо громади. Буде запроваджено два типи операторів – оператор соціального житла (муніципальна неприбуткова організація для підтримки вразливих груп) та оператор доступного житла (бізнес, що пропонує оренду з викупом чи продаж). Аби житло стало справді доступним, закон пропонує інструменти його здешевлення: громади зможуть безкоштовно виділяти землю під забудову, надавати дешеві кредити або місцеві гарантії для їх залучення.

Закон також передбачає цифровізацію, що унеможливить будь-які корупційні зловживання. Так, буде створено єдину інформаційно-аналітичну систему у сфері житла, яка оцифрує всі квартирні черги та працюватиме як єдиний цифровий хаб, що об’єднає всі дані в одному місці, автоматично буде взаємодіяти з іншими державними реєстрами.

