Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни

Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram

Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії

Відсьогодні,10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого. І робиться це «за рішенням уповноважених органів». Про це повідомляє видання «Коммерсант», інформує «Главком».

Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.

Нині ж російські користувачі месенджера скаржаться на збої в роботі Telegram вже другу добу.

«Якщо 9 лютого падіння трафіку у Telegram спостерігалося переважно у російських регіонах, то у вівторок воно дійшло і до Москви та Санкт-Петербурга», – йдеться в повідомленні.

