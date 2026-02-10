Головна Новини
Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Користувачі месенджера в Росії скаржаться на збої в роботі Telegram
Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії 

Відсьогодні,10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого. І робиться це «за рішенням уповноважених органів». Про це повідомляє видання «Коммерсант», інформує «Главком». 

Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.  

Нині ж російські користувачі месенджера скаржаться на збої в роботі Telegram вже другу добу.

«Якщо 9 лютого падіння трафіку у Telegram спостерігалося переважно у російських регіонах, то у вівторок воно дійшло і до Москви та Санкт-Петербурга», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у США стартував судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube.

Повідомляється, що 20-річна жінка, ідентифікована як KGM, подала позов проти компанії Meta Platforms, якій належать Facebook та Instagram, а також проти власника Google і YouTube холдингу Alphabet.

Вона стверджує, що привабливий дизайн платформ зробив її залежною від них у молодому віці. Мовляв, додатки підживлювали її депресію та суїцидальні думки. Тож вона прагне притягнути компанії до відповідальності.

