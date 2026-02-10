Росії оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Роскомнагляд підтвердив обмеження роботи месенджера Telegram на території Росії
Відсьогодні,10 лютого, Роскомнагляд почав частково обмежувати роботу Telegram на території РФ з 10 лютого. І робиться це «за рішенням уповноважених органів». Про це повідомляє видання «Коммерсант», інформує «Главком».
Про часткове обмеження роботи месенджерів Telegram і WhatsApp Роскомнагляд анонсував ще у серпні 2025 року. Таке рішення він оголосив після того, як Путін доручив запровадити додаткові обмеження на використання в Росії програмного забезпечення, що розроблене в недружніх країнах.
Нині ж російські користувачі месенджера скаржаться на збої в роботі Telegram вже другу добу.
«Якщо 9 лютого падіння трафіку у Telegram спостерігалося переважно у російських регіонах, то у вівторок воно дійшло і до Москви та Санкт-Петербурга», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у США стартував судовий процес щодо шкідливого впливу Instagram і YouTube.
Повідомляється, що 20-річна жінка, ідентифікована як KGM, подала позов проти компанії Meta Platforms, якій належать Facebook та Instagram, а також проти власника Google і YouTube холдингу Alphabet.
Вона стверджує, що привабливий дизайн платформ зробив її залежною від них у молодому віці. Мовляв, додатки підживлювали її депресію та суїцидальні думки. Тож вона прагне притягнути компанії до відповідальності.
