В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 13 лютого
У Києві хмарно
В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 13 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях невеликий дощ, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

На півдні, вдень і на сході та крайньому заході країни очікується невеликий дощ, на решті території без опадів. В центральних, більшості південних, місцями в західних і північних областях вночі та вранці туман, також на дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південно-східного напрямку, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму протягом доби, то вночі від 3° тепла до 2° морозу (у східних областях в межах 0-5° морозу), вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 4-9°, в Криму до 15°.

У п'ятницю, 13 лютого, у Києві хмарно. Без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Як відомо, цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець.

