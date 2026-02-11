Головна Новини
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Прессекретар правителя РФ Димтро Пєсков прокоментував повідомлення видання Financial Times
фото з відкритих джерел

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував намір Володимира Зеленського оголосити план президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією 24 лютого

Прессекретар володаря Кремля Дмитро Пєсков у своїй традиційній манері прокоментував повідомлення закордонних видань про намір Президента України оголосити  24 лютого план президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «РИА Новости». 

Дмитро Пєсков прогнозовано заявив, що «поки що рано про це говорити».

«Ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку деяких джерел. Джерело заявило, що, мовляв, почалася підготовка до виборів, потім джерело також з адміністрації, з офісу київського режиму заявило, що це не так, спростувало цю інформацію», – сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля сказав, що треба уважно стежити за цими «інформаційними» потоками.

Зауважимо,  що саме видання Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що президент Володимир Зеленський має намір 24 лютого оголосити план президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, Кремль озвучив ще одну вимогу для мирної угоди з Україною. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода з Україною має передбачати гарантії безпеки не лише для Києва, а й для Москви. За словами дипломата, у заявах лідерів Євросоюзу питання гарантій для РФ нібито ігнорується, хоча без цього, як стверджує Москва, мирна угода неможлива.

 

Теги: Дмитро Пєсков Москва Владимир Зеленский

