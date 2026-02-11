Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував намір Володимира Зеленського оголосити план президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією 24 лютого

Прессекретар володаря Кремля Дмитро Пєсков у своїй традиційній манері прокоментував повідомлення закордонних видань про намір Президента України оголосити 24 лютого план президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання «РИА Новости».

Дмитро Пєсков прогнозовано заявив, що «поки що рано про це говорити».

«Ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку деяких джерел. Джерело заявило, що, мовляв, почалася підготовка до виборів, потім джерело також з адміністрації, з офісу київського режиму заявило, що це не так, спростувало цю інформацію», – сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля сказав, що треба уважно стежити за цими «інформаційними» потоками.

Зауважимо, що саме видання Financial Times з посиланням на власні джерела написало, що президент Володимир Зеленський має намір 24 лютого оголосити план президентських виборів і референдуму щодо мирної угоди з Росією.

Нагадаємо, Кремль озвучив ще одну вимогу для мирної угоди з Україною. Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода з Україною має передбачати гарантії безпеки не лише для Києва, а й для Москви. За словами дипломата, у заявах лідерів Євросоюзу питання гарантій для РФ нібито ігнорується, хоча без цього, як стверджує Москва, мирна угода неможлива.