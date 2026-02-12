Головна Новини
В Україні хмарно з проясненнями, місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого

У Києві хмарно з проясненнями
В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 12 лютого, в Україні хмарно, в деяких областях мокрий сніг, ожеледь. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних та північних областях місцями невеликий дощ, вночі подекуди з мокрим снігом (вночі в Карпатах помірні опади), на решті території без опадів. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с, в Карпатах вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на Лівобережжі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла, на Закарпатті та півдні країни 3-8°, в Криму до 12° тепла, у східних областях вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°.

Прогноз погоди на 12 лютого
Прогноз погоди на 12 лютого
Укргідрометцентр

У четвер, 12 лютого, у Києві хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у столиці вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

Як відомо, цього тижня погода в Україні буде нестабільною. Після нічних атак на енергосистему та вимушеного зниження генерації АЕС, синоптична ситуація додасть клопотів: очікується проходження активного циклону, який принесе сніг та крижаний дощ, а ближче до вихідних – значне потепління. Найхолоднішим буде початок тижня, а найтеплішим – кінець.

