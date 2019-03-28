В Україні збережеться прохолодна погода, місцями опади



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У Карпатах невеликий мокрий сніг

Після снігової середи, у четвер, 28 березня, в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -2...-4 градуси, вдень +5...+7 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах вночі і вранці місцями ожеледиця, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...-4 градуси, вдень +4...+10 градусів.

У Карпатах невеликий мокрий сніг, температура вночі -3...-8 градусів, удень +2...-3 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +4...+9 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, вночі місцями невеликий мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +3...+9 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі мокрий сніг, вдень без опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +2...-4 градуси, вдень +4...+10 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +2...-3 градуси, вдень +4...+9 градусів.