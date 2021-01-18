В Україні знизили ціни на газ. Платіжка в середньому зменшиться на 500 гривень

На минулому тижні українці активно протестували проти високих тарифів на газ

Ціна за газ у розмірі 6,99 гривень за кубометр враховує ПДВ та плату за транспортування

Уряд України 18 січня ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Тарифи знизили до 6,99 гривень за кубометр.

Такі тарифи будуть діяти з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року.

Ціна за газ у розмірі 6,99 гривень за кубометр враховує ПДВ та плату за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з ГТС.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, середня платіжка за газ буде менша на 500 гривень.

«Встановлена нами ціна означає, що за такого ж споживання середня платіжка буде приблизно на 500 гривень меншою. І становитиме приблизно 40% від мінімальної зарплати», – сказав він.

Нагадаємо, компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

У п'ятницю, 15 січня, в містах України відбулася всеукраїнська акція «Стоп тарифний геноцид». Учасники акції протестували проти підвищення тарифів на газ і його транспортування. Люди перекривали рух на важливих дорогах державного значення, а також штурмували обласні ради.

Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував розблокувати закупівлі газу безпосередньо з Росії.