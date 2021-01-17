Чому саме 6,99 грн за куб? Шмигаль пояснив українцям, звідки взялась нова ціна на газ

Граничний тариф на розподіл газу може зменшитись до 1,79 грн за кубометр

Гранична ціна тарифу на розподіл газу може бути встановлена на рівні 1,79 гривні за кубічний метр. Про це написав на своїй сторінці у Facebook премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

«НКРЕКП має розглянути питання встановлення граничного тарифу на розподіл газу до рівня не вище 1,79 грн за кубічний метр», – зазначив глава Кабінету міністрів.

Він також, що надалі уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках.

«Чому різко зросли ціни на газ? З 1 серпня 2020 року в Україні запрацював ринок газу, коли ціни на блакитне паливо формує попит і пропозиція. На жаль, у деяких областях компанії досі можуть зловживати своїм монопольним становищем та маніпулювати з цінами в платіжках. Тому держава виступить на захист громадян і тимчасово обмежить граничну межу. Надалі Уряд зобов’яже всіх постачальників газу надавати українцям можливість укладати річний договір за фіксованою ціною та чітко прогнозувати ціни в платіжках.

Чому саме 6,99 грн за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі протягом січня. Державна компанія «Нафтогаз» готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгази пропонували газ за 10 грн і навіть більше», – зокрема написав він.

Прем'єр також нагадав про доручення Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.

Раніше Денис Шмигаль казав, що середня ринкова ціна на розподіл газу за 1 куб. м метр газу в Україні становить 1,11 грн.