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    Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)

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    Житомиряни спочатку протестували біля&nbsp;&laquo;Житомиробленерго&raquo;, а потім прийшли до облради - Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)
    Житомиряни спочатку протестували біля «Житомиробленерго», а потім прийшли до облради

    У протесті взяли участь близько 300 осіб

    У Житомирі місцеві жителі штурмом взяли приміщення облради, протестуючі через високі ціни на газ. Про це повідомляє «Суспільне. Житомир».

    Зазначається, що загалом участь у протесті взяли участь близько 250-300 осіб.

    «Акція протесту почалась на перехресті вулиць Шевченка та Фещенка-Чопівського, а далі протестувальники вирушили до будівлі «Житомиробленерго». Після протесту під будівлею комунального відомства протестувальники пішли до Житомирської облради», ─ йдеться у повідомленні.

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    Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)
    Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)
    Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)
    Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)

    Жителі взяли штурмом приміщення обласної ради, де разом представниками влади перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на газ.

    Нагадаємо, в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ. 

    Як повідомлялося, сьогодні, 15 січня, на Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу, протестуючи про тарифів на газ (відео)

    Також у Лубнах триває акція протесту проти високих тарифів на газ. 

    До слова, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.

    Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.

    Теги: газ тарифи Нафтогаз України ціни протест Житомир активісти Житомирщина
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