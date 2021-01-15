Штурм облради на Житомирщині: протестувальники вимагають знизити ціну на газ (відео)
У протесті взяли участь близько 300 осіб
У Житомирі місцеві жителі штурмом взяли приміщення облради, протестуючі через високі ціни на газ. Про це повідомляє «Суспільне. Житомир».
Зазначається, що загалом участь у протесті взяли участь близько 250-300 осіб.
«Акція протесту почалась на перехресті вулиць Шевченка та Фещенка-Чопівського, а далі протестувальники вирушили до будівлі «Житомиробленерго». Після протесту під будівлею комунального відомства протестувальники пішли до Житомирської облради», ─ йдеться у повідомленні.
Жителі взяли штурмом приміщення обласної ради, де разом представниками влади перейшли до сесійної зали міськради для подальшого обговорення ситуації з цінами на газ.
Нагадаємо, в містах України тривають акції протесту через підняття цін на газ.
Як повідомлялося, сьогодні, 15 січня, на Запоріжжі активісти перекрили важливу трасу, протестуючи про тарифів на газ (відео)
Також у Лубнах триває акція протесту проти високих тарифів на газ.
До слова, у газовому питанні з'явилися важливі зміни. Компанія «Нафтогаз України» підтвердила готовність поставляти газ домогосподарствам по 6,99 гривень за кубометр у межах тарифного плану «Місячний». Він діятиме на час карантину або опалювального сезону.
Нові тарифи затвердять 19 січня. Сума платіжок зменшиться на 500–800 грн.