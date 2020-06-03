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    В Україні знову заговорили про введення е-трудових книжок

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    Електронні трудові книжки дозволять автоматично нарахувувати пенсії - В Україні знову заговорили про введення е-трудових книжок
    Електронні трудові книжки дозволять автоматично нарахувувати пенсії

    У разі схвалення ініціативи парламентом, е-трудові будуть діяти поряд з паперовими аналогами

    Уряд запропонував на розгляд парламенту законопроект, який запровадить в Україні електронні трудові книжки. Про це в своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

    Рішення було прийнято в ході засідання уряду 3 червня.

    Проект закону дозволить надавати допомогу автоматично - через особистий кабінет на веб-порталі е-послуг Пенсійного фонду. Також нововведення спростить доступ до отримання інформації про трудовий стаж.

    «Документ буде доопрацьовано протягом дня. Сподіваємося на підтримку ініціативи у Верховній Раді», - додав Шмигаль.

    Як зазначила в ході засідання уряду міністр соцполітики Марина Лазебная, законопроект передбачає, що паперова трудова книжка як офіційний документ буде передаватися співробітникові. У разі бажання співробітника, роботодавець буде зобов'язаний вносити інформацію в дану книжку паралельно з електронним обліком.

    До слова, ще на початку жовтня 2019 року колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет анонсував скасування трудових книжок в Україні. А в листопаді минулого року, тобто за часів уряду Олексія Гончарука, на офіційному порталі електронних послуг ПФУ з’явився новий сервіс «Електронна трудова книжка». Вона доступна зареєстрованим фізособам сайту за наявності ЕЦП (електронного цифрового підпису).

    27 листопада 2019 року під час свого засідання уряд Гончарука ухвалив законопроєкт, який передбачене запровадження в Україні електронних трудових книжок.

    В рамках цього ж засідання Кабмін дозволив відновити повноцінну роботу кафе та ресторанів з 5 червня.

    Також Україна з 5 червня відкриває внутрішнє авіасполучення.
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