В Україні знову заговорили про введення е-трудових книжок



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Електронні трудові книжки дозволять автоматично нарахувувати пенсії

У разі схвалення ініціативи парламентом, е-трудові будуть діяти поряд з паперовими аналогами

Уряд запропонував на розгляд парламенту законопроект, який запровадить в Україні електронні трудові книжки. Про це в своєму Telegram повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Рішення було прийнято в ході засідання уряду 3 червня.

Проект закону дозволить надавати допомогу автоматично - через особистий кабінет на веб-порталі е-послуг Пенсійного фонду. Також нововведення спростить доступ до отримання інформації про трудовий стаж.

«Документ буде доопрацьовано протягом дня. Сподіваємося на підтримку ініціативи у Верховній Раді», - додав Шмигаль.