Уряд призначив Кузьменкова головою Держагентства водних ресурсів

Олексій Кузьменков очолив Держагентство водних ресурсів<b

Кабмін також призначив трьох заступників міністра та заступника голови Митної служби

Під час засідання 3 червня Кабінет міністрів ухвалив низку кадрових рішень, зокрема призначив Кузьменкова Олексія Олександровича – головою Державного агентства водних ресурсів. Про це у своєму Телеграм-каналі нваписав народний депутат Олексій Гончаренко.

Він також повідомив про низку інших призначень уряду:

Садов’як Ірину Дмитрівну - першим заступником міністра охорони здоров'я

Кучера Ярослава Олександровича – заступником міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

Безкаравайного Ігоря Володимировича – заступником міністра у справах ветеранів

Павловського Андрія Васильовича – заступником голови Державної митної служби.

Раніше стало відомо, що прем'єр Шмигаль вніс до Ради подання на призначення нових міністрів.

Також нагадаємо, що «слуги» обговорюють нову кандидатуру міністра освіти.

Крім того президент Зеленський підписав розпорядження. з гідно з яким Консультативну раду у справах ветеранів очолив Сергій Куніцин.

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