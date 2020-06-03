  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Зеленський анонсував появу оборонного віцепрем’єра

    • Розсилка
    Президент Володимир Зеленський&nbsp;<span>заявив, що новий міністр буде також координувати декілька підприємств</span> - Зеленський анонсував появу оборонного віцепрем’єра
    Президент Володимир Зеленський заявив, що новий міністр буде також координувати декілька підприємств

    Минулого тижня Зеленський дав доручення РНБО провести кадровий підбір

    В уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу, і наразі на цю посаду підбирається кандидатура.

    Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області. Трансляція заходу наживо відбувалася на сторінці глави держави у Facebook.

    «У нас буде не міністр ОПК, у нас буде віцепрем'єр з ОПК і промисловості. Буде віцепрем'єр, тому що він повинен мати не тільки свою вертикаль як міністр, а й координувати декілька підприємств», - сказав глава держави.

    Зеленський зазначив, що минулого тижня дав доручення на базі РНБО провести кадровий підбір.

    «Ми їм (РНБО - ред.) дали всього 10 днів. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, я теж входитиму до цієї комісії, прийдуть люди, які нам покажуть стратегії», - поінформував Президент.

    Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов 28 травня анонсував створення міністерства з питань військово-промислової політики в рамках реформи оборонно-промислового комплексу України.

    Також повідомлялося, що у рамках реформи ОПК в РНБО планують ліквідувати концерн «Укроборонпром».

     Читайте також: «Укроборонпром» після Свинарчуків. Що змінилось за перший рік Зеленського

    Кабмін міністр РНБО оборонна реформа військові Володимир Зеленський Укроборонпром президент уряд Олексій Данілов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ