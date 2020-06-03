Зеленський анонсував появу оборонного віцепрем’єра



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Президент Володимир Зеленський заявив, що новий міністр буде також координувати декілька підприємств

Минулого тижня Зеленський дав доручення РНБО провести кадровий підбір

В уряді планується створити посаду віцепрем'єр-міністра з оборонно-промислового комплексу, і наразі на цю посаду підбирається кандидатура.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час зустрічі з представниками бізнесу Хмельницької області. Трансляція заходу наживо відбувалася на сторінці глави держави у Facebook.

«У нас буде не міністр ОПК, у нас буде віцепрем'єр з ОПК і промисловості. Буде віцепрем'єр, тому що він повинен мати не тільки свою вертикаль як міністр, а й координувати декілька підприємств», - сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що минулого тижня дав доручення на базі РНБО провести кадровий підбір.

«Ми їм (РНБО - ред.) дали всього 10 днів. Наступного тижня у нас на базі РНБО буде комісія, я теж входитиму до цієї комісії, прийдуть люди, які нам покажуть стратегії», - поінформував Президент.