В Україні зріс середній розмір лікарняного. Скільки зараз виплачують на день

перший квартал прийняли на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд грн

За перший квартал прийняли на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд грн

За перший квартал прийняли на фінансування лікарняні на суму понад 4 млрд грн

Суттєве зростання лікарняних спостерігається з осені минулого року через коронавірус

В Україні за рік на 15,9% зріс середній розмір лікарняного. Так, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України (ФССУ) склав 365,26 гривні в розрахунку на день. Про це повідомили в пресслужбі ФССУ.

Зазначається, що загалом за перший квартал цього року Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад чотири мільярди гривень, що на 1,4 мільярда гривень, або 51,8% більше, ніж у першому кварталі минулого року.

«Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними листками спостерігається з осені минулого року та пов’язано із захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу», – говориться в повідомленні.

Водночас у Фонді повідомили про обсяг надходжень частки від ЄСВ не покриває потребу у видатках: «У І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві».

Довідка. Сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника.

Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості в розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих із поважних причин.

Цей вид матеріального забезпечення виплачується Фондом соціального страхування України, починаючи із шостого дня тимчасової непрацездатності й до моменту одужання або встановлення МСЕК інвалідності (перші п’ять днів фінансуються за рахунок коштів роботодавця).