В Україні зріс середній розмір лікарняного. Скільки зараз виплачують на день
Суттєве зростання лікарняних спостерігається з осені минулого року через коронавірус
В Україні за рік на 15,9% зріс середній розмір лікарняного. Так, розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності від Фонду соціального страхування України (ФССУ) склав 365,26 гривні в розрахунку на день. Про це повідомили в пресслужбі ФССУ.
Зазначається, що загалом за перший квартал цього року Фонд прийняв на фінансування лікарняні на суму понад чотири мільярди гривень, що на 1,4 мільярда гривень, або 51,8% більше, ніж у першому кварталі минулого року.
«Суттєве зростання потреби у видатках за лікарняними листками спостерігається з осені минулого року та пов’язано із захворюванням українських працівників на коронавірусну хворобу», – говориться в повідомленні.
Водночас у Фонді повідомили про обсяг надходжень частки від ЄСВ не покриває потребу у видатках: «У І кварталі на рахунок Фонду надійшло 6,85 млрд грн частки від ЄСВ, потреба у видатках за той же період без врахування заборгованості на початок року склала 8,27 млрд грн, з яких 7,78 млрд грн – видатки на лікарняні, декретні та страхові виплати потерпілим на виробництві».