Нацбанк скасував комісію за операції з виплатами карантинної допомоги

Очікується, що по гроші від уряду звернуться 175 тисяч підприємців та працівників ФОПів

Безоплатними також будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини

Національний банк не стягуватиме з банків комісію за проведення операцій у системі електронних платежів із надання держдопомоги бізнесу під час посиленого карантину.

За даними НБУ, тимчасове (на період здійснення виплат допомоги застрахованим особам) рішення регулятор запровадив з 21 квітня.

Таким чином, операції з перерахування фінансової допомоги фізичним особам – підприємцям і найманим працівникам від держави під час посиленого карантину будуть безкоштовними.

Також безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини. Відповідні норми містить постанова правління НБУ №33 від 21 квітня 2021 року.

У квітні Кабмін затвердив механізм виплат одноразової державної допомоги по 8 тис. грн ФОПам у «червоних зонах», які втратили доходи через посилення карантину.

З 19 квітня розпочався прийом заявок на отримання виплат від держави, на які уряд спрямував 1,4 млрд грн.

Кошти для виплати допомоги перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду в Ощадбанку, який перераховуватиме кошти на банківський рахунок заявника, що зазначений у заяві на отримання допомоги від держави.

Система електронних платежів НБУ – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в центробанку.

Для учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу:

від 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без ПДВ;

від 5 000 до 100 000 грн – 1,20 грн без ПДВ;

від 100 000 грн – 10 грн, без ПДВ.

На Єдиному порталі державних послуг «Дія» триває реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб – підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв’язку з посиленням карантинних обмежень через поширення коронавірусу.



