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    Нацбанк скасував комісію за операції з виплатами карантинної допомоги

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    Очікується, що по гроші від уряду звернуться 175 тисяч підприємців та працівників ФОПів&nbsp; - Нацбанк скасував комісію за операції з виплатами карантинної допомоги
    Очікується, що по гроші від уряду звернуться 175 тисяч підприємців та працівників ФОПів 
    Фото з відкритих джерел

    Безоплатними також будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини

    Національний банк не стягуватиме з банків комісію за проведення операцій у системі електронних платежів із надання держдопомоги бізнесу під час посиленого карантину.

    За даними НБУ, тимчасове (на період здійснення виплат допомоги застрахованим особам) рішення регулятор запровадив з 21 квітня.

    Таким чином, операції з перерахування фінансової допомоги фізичним особам – підприємцям і найманим працівникам від держави під час посиленого карантину будуть безкоштовними.

    Також безоплатними будуть операції з повернення банками незарахованих сум коштів допомоги через певні причини. Відповідні норми містить постанова правління НБУ №33 від 21 квітня 2021 року.

    У квітні Кабмін затвердив механізм виплат одноразової державної допомоги по 8 тис. грн ФОПам у «червоних зонах», які втратили доходи через посилення карантину.

    З 19 квітня розпочався прийом заявок на отримання виплат від держави, на які уряд спрямував 1,4 млрд грн.

    Кошти для виплати допомоги перераховуються Мінсоцполітики на окремий рахунок Пенсійного фонду в Ощадбанку, який перераховуватиме кошти на банківський рахунок заявника, що зазначений у заяві на отримання допомоги від держави.

    Система електронних платежів НБУ – державна банківська платіжна система, що забезпечує проведення міжбанківського переказу через рахунки, відкриті в центробанку.

    Для учасників системи діють тарифи на оброблення електронних розрахункових документів та електронних розрахункових повідомлень замовника в СЕП, що залежать від суми платежу:

    • від 0 до 5 000 грн – 0,35 грн, без ПДВ;
    • від 5 000 до 100 000 грн – 1,20 грн без ПДВ;
    • від 100 000 грн – 10 грн, без ПДВ.

    На Єдиному порталі державних послуг «Дія» триває реєстрація заявок на отримання державної допомоги для фізичних осіб – підприємців і найманих працівників, які були змушені припинити свою діяльність у зв’язку з посиленням карантинних обмежень через поширення коронавірусу.

    Читайте також: Державна допомога ФОПам: нові правила виплат бізнесу, що вийшов з червоної зони


    Теги: Національний банк тарифи банк гроші бізнес ПДВ фінанси
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