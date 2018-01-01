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    В Україні з’явилася Рада з питань інтелектуальної власності

    До складу Ради увійдуть 30 осіб
    Кабінет міністрів України створив Раду з питань інтелектуальної власності. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 7 лютого, передає Мінекономрозвитку. Рада здійснюватиме координацію процесів щодо функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Вона діятиме як тимчасовий
    • Сьогодні, 15:25
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    До складу Ради увійдуть 30 осіб

    Кабінет міністрів України створив Раду з питань інтелектуальної власності. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 7 лютого, передає Мінекономрозвитку.

    Рада здійснюватиме координацію процесів щодо функціонування і розвитку системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні. Вона діятиме як тимчасовий дорадчий орган при Кабміні. Очолить Раду перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

    До складу Ради увійдуть 30 осіб, серед яких: очільники центральних органів виконавчої влади, силових структур, представники законодавчої та судової влади, керівники підприємств та громадських організацій.

    «Створення Ради є черговим важливим кроком до розбудови системи інтелектуальної власності в Україні. Це також відповідає зобов’язанням України у рамках міжнародних угод, які є частиною світової системи охорони прав інтелектуальної власності», — прокоментував рішення Кубів.

    Основними завданнями функціонування Ради є:

    • координація взаємодії органів виконавчої влади у сфері інтелектуальної власності;
    • визначення шляхів та механізмів розв’язання проблемних питань, що виникають під час формування та реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;
    • розробка пропозицій у сфері інтелектуальної власності, зокрема щодо розвитку цієї сфери, забезпечення інтеграції України у міжнародний та європейський інтелектуальний простір з урахуванням національних інтересів, розвитку і реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності тощо.

    Як наголосив заступник голови МЕРТ Михайло Тітарчук, Рада з питань інтелектуальної власності стане надійним майданчиком для формування та координації політики у сфері захисту інтелектуальної власності з урахуванням експертної думки представників органів державної влади, бізнесу та громадського сектору. Це сприятиме ефективності реформи захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

    Нагадаємо, КМУ вдосконалить систему охорони та захисту авторського права та прав інтелектуальної власності на винаходи і корисні моделі в Україні.

     

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