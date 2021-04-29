В Україні з'явилося нове свято, яке вперше відзначать вже у травні

Свято відзначатимуть щорічно 25 травня

В Україні започатковано нове свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Відповідний указ сьогодні оприлюднено на сайті Офісу президента.

Свято відзначатимуть щорічно 25 травня. Воно встановлене з урахуванням значення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету.

«Постановляю установити в Україні професійне свято - День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яке відзначати щорічно 25 травня», – йдеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 14 квітня Кабмін погодив запровадження нового професійного свята – Дня Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. У пояснювальній записці йшлося, що нове свято «дасть можливість довести до відома широких верств населення реальне завдання та призначення підрозділів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації».

Запропонована дата обґрунтована тим, що цього дня у 2006 році постановою Кабміну від 25 травня 2006 року №734 «передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку як центрального органу виконавчої влади».