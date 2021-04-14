В Україні з’явилося нове професійне свято

День державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відзначатимуть у травні

Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо започаткування нового професійного свята – дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Його відзначатимуть 25 травня.

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 14 квітня.

У пояснювальній записці йдеться, що нове свято «дасть можливість довести до відома широких верств населення реальне завдання та призначення підрозділів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації».

Запропонована дата обґрунтована тим, що цього дня у 2006 році постановою Кабміну від 25 травня 2006 року №734 «передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку як центрального органу виконавчої влади».

Нагадаємо, у неділю, 4 квітня, християни західного обряду відзначали одне з найважливіших свят у році – Великдень або свято Воскресіння Христового. У цей день християни згадують події, описані в Євангелії: в п’ятницю Ісус був розп’ятий, а в неділю – воскрес. Великдень у вірян західного обряду відзначається протягом тижня.

Християни східного обряду цього року відзначатимуть Великдень 2 травня. На Великдень українці отримають чотириденний вікенд – вихідні триватимуть з 1 по 4 травня.

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