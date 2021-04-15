Вихідні та свята у травні: скільки відпочиватимуть українці

Загалом у завершальний місяць весни 2021 року в Україні буде 18 робочих днів та 13 вихідних

На початку місяця українці матимуть декілька днів поспіль для відпочинку – з 1 по 4 травня включно

У травні 2021 року на українців чекають два довгих вікенди, що триватимуть з 1 по 4 травня та з 8 по 10 травня включно.

Вихідні з нагоди Дня праці, який святкують 1 травня, та Великодня, який цьогоріч святкують у неділю, 2 травня, переносяться на понеділок і вівторок 3 і 4 травня.

Отже, на початку місяця українці матимуть декілька днів поспіль для відпочинку – з 1 по 4 травня включно.

За кілька днів, а саме – в неділю, 9 травня, традиційно відзначатиметься День Перемоги. Оскільки свято збігається з вихідним днем, то наступний день після нього стане неробочим. Відповідно, 10 травня українці також відпочиватимуть. Завдяки цій святковій даті українці отримають три дні поспіль вихідних – із 8 по 10 травня.

Загалом у завершальний місяць весни 2021 року в Україні буде 18 робочих днів та 13 вихідних.

Тим часом, Кабінет міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського щодо започаткування нового професійного свята – дня Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації. Його відзначатимуть 25 травня.

Зазначимо, 2 травня у церквах і храмах обов’язково пройдуть святкові богослужіння. Однак без нових правил і обмежень не обійдеться, оскільки триває карантин через коронавірус.

Речник УПЦ КП отець Олександр розповів, у якому режимі пройдуть богослужіння, і як у 2021-му році будуть освячувати паски і крашанки.