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    Суспільство

    Адвокат: кримського політв'язня Приходька тримають у камері з пацюками

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    Кримський&nbsp;активіст Олег Приходько - Адвокат: кримського політв'язня Приходька тримають у камері з пацюками
    Кримський активіст Олег Приходько

    Пацюки не дають Приходьку можливості нормально відпочивати та готуватися до судових засідань

    Проукраїнського активіста Олега Приходька, якого звинувачують у підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин, помістили в камеру з пацюками у СІЗО.

    Про це «Крим.Реалії» розповів адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.

    «Щодо стану здоров'я у Приходька скарг немає. Його помістили в камеру, де живуть пацюки разом з ним. Він мені розповідає, що часто доводиться їх відганяти. Це дуже турбує його і не дає можливості нормально відпочивати, нормально готуватися до судових засідань», – повідомив Шейхмамбетов.

    За його словами, наступне засідання відбудеться 17 листопада о 14:00.

    Нагадаємо, раніше російські тюремники відмовили у побаченні родині кримського активіста Приходька.

    Крим СІЗО політв’язні адвокат
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