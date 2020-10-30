Адвокат: кримського політв'язня Приходька тримають у камері з пацюками



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Кримський активіст Олег Приходько

Пацюки не дають Приходьку можливості нормально відпочивати та готуватися до судових засідань

Проукраїнського активіста Олега Приходька, якого звинувачують у підготовці до теракту і незаконному виготовленні вибухових речовин, помістили в камеру з пацюками у СІЗО.

Про це «Крим.Реалії» розповів адвокат Приходька Назім Шейхмамбетов.

«Щодо стану здоров'я у Приходька скарг немає. Його помістили в камеру, де живуть пацюки разом з ним. Він мені розповідає, що часто доводиться їх відганяти. Це дуже турбує його і не дає можливості нормально відпочивати, нормально готуватися до судових засідань», – повідомив Шейхмамбетов.

За його словами, наступне засідання відбудеться 17 листопада о 14:00.

Нагадаємо, раніше російські тюремники відмовили у побаченні родині кримського активіста Приходька.