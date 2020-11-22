З’явилися перші фотографії актора Єфремова зі слідчого ізолятора Бєлгорода

Актор повинен провести 20 днів на карантині в бєлгородському СІЗО

З’явилися перші фотографії актора Михайла Єфремова з СІЗО Бєлгорода, де він зараз знаходиться на карантині. Знімки опубліковані на офіційному сайті Бєлгородської та Старооскольської єпархії.

Митрополит Іоанн відвідав СІЗО-3. Під час візиту владика відслужив молебень за недужих в храмі святителя Миколая Чудотворця, розташованого в установі. Після чого архієрей сповідав і причастив засуджених загону господарського обслуговування. Єфремов в пресрелізі не згадується, але його сфотографували з митрополитом. Він в піджаку і джинсах, а решта ув’язнених в чорних робах з поголеними головами.

Актор повинен провести 20 днів на карантині в бєлгородському СІЗО, перш ніж його відправлять для відбування покарання в ІК-4 для вперше засуджених. Глава обласного управління служби виконання покарань розповів, що Єфремов знаходиться один в двомісній камері. Він сам попросив про це, пояснивши, що хоче виспатися і відпочити в тиші. Артист ні на що не скаржиться, багато читає, дивиться телевізор, у нього також є можливість дзвонити рідним.

Єфремова засудили на 7,5 років позбавлення волі за смертельне ДТП, яке сталося 8 червня. Він знаходився за кермом позашляховика в стані алкогольного сп’яніння і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з машиною, водій якої згодом помер.

Захист оскаржив вирок акторові Михайлу Єфремову, якому суд хотів дати 11 років за смертельну ДТП.

Ще перед оголошення вироку виступаючи в суді з останнім словом, актор заявив, що »11 років – смертний вирок» для нього і він боїться, що не доживе до закінчення строку.

Як повідомлялося 15 серпня, Михайло Єфремов письмово визнав провину в ДТП.

Нагадаємо, російські артисти просять суд пом’якшити вирок Єфремову.