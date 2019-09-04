Вакцину від сказу в Україні розкидатимуть з літаків



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В Україні стартувала масштабна кампанія проти сказу

Вакцину розповсюдять за допомогою літаків, оснащених GPS і системами реєстрації скидання вакцини

В Україні почали осінню компанію з імунізації диких м’ясоїдних тварин за допомогою авіатранспорту. Про це повідомили у відділі взаємодії з громадськістю та ЗМІ Держпродспоживслужби.

«Під час кампанії за допомогою авіатранспорту буде оброблена вся територія України за винятком територій, які підпадають під заборону польотів літаків (зону NOTAM), при цьому буде застосовуватися спеціальна антирабічна вакцина для пероральної імунізації м’ясоїдних тварин», - йдеться у повідомленні.

За даними Держпродспоживслужби, для імунізації оброблять весь ареал, крім населених пунктів і водних плес, із врахуванням ареалу проживання лисиць, а по всій території рівномірно розкладуть принади. Саму вакцину розповсюдять за допомогою літаків, оснащених GPS і системами реєстрації скидання вакцини.

«Систематичне проведення пероральної вакцинації диких м’ясоїдних тварин проти сказу знизить, а надалі - звільнить територію України від сказу природньо-вогнищевого типу», - запевняють у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, що на Рівенщині ввели двомісячний карантин через скажену лисицю.