У Раді може з’явитися ще один законопроект щодо легалізації медичної марихуани, – Скалецька



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Керівник МОЗ Зоряна Скалецька

У «Слуги народу» є нові пропозиції стосовно законопроєкту

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька переконана, що найближчим часом у Верховній раді може з'явитися новий законопроект про легалізацію медичного канабісу. Про це вона заявила на пресконференції.

Зоряна Скалецька прокоментувала інформацію про те, що колишній керівник МОЗ Уляна Супрун виносила на засідання уряду питання легалізації медичної марихуани, однак міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заблокував ініціативу.

«Що стосується позиції Авакова щодо каннабісу ... ми переговорили в парламенті. Дійсно, є питання, але це не означає, що воно категоричне. Ми повинні просто опрацювати цей момент більш детально, з максимальним обґрунтуванням питання медичного застосування. Якщо ми обґрунтуємо, я думаю, у нас може бути конструктивна розмова. Якщо ми говоримо про законопроект, який був у Раді, то щодо нього багато питань... Наскільки мені відомо, у депутатів фракції «Слуги народу» є свої ідеї з цього питання. Тому можливо ми побачимо ще один законопроект у цій сфері», - зазначила очільниця МОЗ.

Нагадаємо, за даними опитування групи «Рейтинг», понад половина українців повністю або певною мірою підтримують легалізацію медичної марихуани для полегшення болю у хворих пацієнтів.

Проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення фундаментального права особи на життя», який стосується легалізації медичного канабісу зареєстрували 20 травня. Петицію мали розглянути на першому пленарному засіданні Ради після дня реєстрації. Її включили до порядку денного, але ані 28, ані 30 травня черга до проекту закону №10313 не дійшла.

15 травня комітет Верховної Ради з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин одноголосно підтримав законопроект про використання марихуани в медичних цілях.

Колишня очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун підтримала петицію і закликала сприяти легалізації медичного канабісу.

Джерело: Тиждень