Скалецька не писатиме як Супрун у Facebook, а заведе блог з медичного права



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Нова очільниця Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька

Замість дописів у соцмережах про здоров'я і хвороби Скелецька обіцяє блоги з медичного права

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька даватиме поради громадянам, але стосовно медичного права.

Про це вона заявила на пресконференції, повідомляє Укрінформ.

«Я теж маю, що сказати, думаю, буде окремий блог по інформуванню вас про цікаві і важливі речі, які відповідають знанням, якими я володію», - сказала Скалецька.

Як додав на пресконференції радник міністерки Дмитро Раімов, це будуть питання прав як пацієнтів, так лікарів. Водночас, за його словами, медичні питання для широкого загалу будуть також висвітлюватися пресслужбою міністерства на сторінці установи, якщо на це буде запит.

Як повідомлялося, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька - юрист в галузі медичного права, доктор права, працювала в Національному університеті Києво-Могилянська академія на кафедрі міжнародного права та спеціальних правових наук та на кафедрі міжнародного та європейського права.