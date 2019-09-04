Скалецька не писатиме як Супрун у Facebook, а заведе блог з медичного права
Замість дописів у соцмережах про здоров'я і хвороби Скелецька обіцяє блоги з медичного права
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька даватиме поради громадянам, але стосовно медичного права.
Про це вона заявила на пресконференції, повідомляє Укрінформ.
«Я теж маю, що сказати, думаю, буде окремий блог по інформуванню вас про цікаві і важливі речі, які відповідають знанням, якими я володію», - сказала Скалецька.
Як додав на пресконференції радник міністерки Дмитро Раімов, це будуть питання прав як пацієнтів, так лікарів. Водночас, за його словами, медичні питання для широкого загалу будуть також висвітлюватися пресслужбою міністерства на сторінці установи, якщо на це буде запит.
Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія заявив, що в керівництві Міністерства охорони здоров’я за кілька місяців може статися ротація – очільником відомства стане Михайло Радуцький, а чинна керівник МОЗ Зоряна Скалецька – його заступником.
На засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Скалецьку (Черненко).