«Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп
Вартість послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень зменшено з 200 до 80 гривень
Компанія «Укрзалізниця» знизила вартість попереднього бронювання квитків. Тепер туристичні групи зможуть забронювати їх більш ніж в два рази дешевше.
Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, передає пресслужба компанії.
За його словами, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним з пріоритетів компанії.
«Ми переконані, що в умовах пандемії залізниця - найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», - зазначив Жмак.
Він також підкреслив, що першими кроками в цьому напрямку є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 до 80 гривень.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.
Нагадаємо, що з 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.