«Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп

Вартість послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень зменшено з 200 до 80 гривень

Компанія «Укрзалізниця» знизила вартість попереднього бронювання квитків. Тепер туристичні групи зможуть забронювати їх більш ніж в два рази дешевше.

Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, передає пресслужба компанії.

За його словами, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним з пріоритетів компанії.

«Ми переконані, що в умовах пандемії залізниця - найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», - зазначив Жмак.

Він також підкреслив, що першими кроками в цьому напрямку є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 до 80 гривень.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.

Нагадаємо, що з 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

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