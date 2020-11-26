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    «Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп

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    «Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп

    Вартість послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень зменшено з 200 до 80 гривень

    Компанія «Укрзалізниця» знизила вартість попереднього бронювання квитків. Тепер туристичні групи зможуть забронювати їх більш ніж в два рази дешевше.

    Про це заявив голова правління «Укрзалізниці» Володимир Жмак, передає пресслужба компанії.

    За його словами, розвиток внутрішнього туризму залізничним транспортом залишається одним з пріоритетів компанії.

    «Ми переконані, що в умовах пандемії залізниця - найбезпечніший вид транспорту, тому ми працюємо над збільшенням привабливості поїздів як для туристів, так і для туристичного бізнесу», - зазначив Жмак.

    Він також підкреслив, що першими кроками в цьому напрямку є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень з 200 до 80 гривень.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята

    Нагадаємо, що з 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

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    Теги: Укрзалізниця туризм залізниця послуги
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