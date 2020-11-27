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    «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина»

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    Поїзд буде складатися з 12 вагонів: одного спального, п&rsquo;яти купейних та шести плацкартних - «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина»
    Поїзд буде складатися з 12 вагонів: одного спального, п’яти купейних та шести плацкартних

    Потяг почне їздити з 18 грудня

    «Укрзалізниця» відновлює курсування пасажирського поїзда «Гуцульщина» № 357/358 Київ — Рахів на період масових зимових перевезень. Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

    Зазначається, що потяг відновить курсування з 18 грудня

    Поїзд буде складатися з 12 вагонів: одного спального, п’яти купейних та шести плацкартних.

    В «Укрзалізниці інформують, що:

    • з Києва поїзд № 357/358 Київ — Рахів відправлятиметься о 14:28 та прибуватиме до Рахова о 09:22,
    • з Рахова відправлятиметься о 11:18 та прибуватиме до Києва о 06:43.

    Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів.

    Наголошується, що для відновлення курсування поїзда «Укрзалізниця» вжила заходів з модернізації інфраструктури. «Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тис. старопридатних дерев’яних шпал. У результаті буде збільшено швидкість та покращиться стан безпеки руху поїздів», ─ йдеться у повідомленні.

    Поїзд є соціально важливим для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону.

    Важливо зазначити, що за результатами 2019 року населеність цього поїзда у сполученні Київ — Рахів склала 89%, у зворотному напрямку — 94%. Лише на ділянці Теребовля — Рахів посадка та висадка пасажирів у середньому становила 332 та 390 осіб відповідно.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп.

    Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята

    З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

     Читайте також:
    Теги: Київ свята Укрзалізниця потяг ремонт Тернопіль Чернівці Кіцмань
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