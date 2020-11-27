«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина»

Поїзд буде складатися з 12 вагонів: одного спального, п’яти купейних та шести плацкартних

Потяг почне їздити з 18 грудня

«Укрзалізниця» відновлює курсування пасажирського поїзда «Гуцульщина» № 357/358 Київ — Рахів на період масових зимових перевезень. Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.

Зазначається, що потяг відновить курсування з 18 грудня

Поїзд буде складатися з 12 вагонів: одного спального, п’яти купейних та шести плацкартних.



В «Укрзалізниці інформують, що:

з Києва поїзд № 357/358 Київ — Рахів відправлятиметься о 14:28 та прибуватиме до Рахова о 09:22,

з Рахова відправлятиметься о 11:18 та прибуватиме до Києва о 06:43.

Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів.

Наголошується, що для відновлення курсування поїзда «Укрзалізниця» вжила заходів з модернізації інфраструктури. «Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тис. старопридатних дерев’яних шпал. У результаті буде збільшено швидкість та покращиться стан безпеки руху поїздів», ─ йдеться у повідомленні.

Поїзд є соціально важливим для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону.

Важливо зазначити, що за результатами 2019 року населеність цього поїзда у сполученні Київ — Рахів склала 89%, у зворотному напрямку — 94%. Лише на ділянці Теребовля — Рахів посадка та висадка пасажирів у середньому становила 332 та 390 осіб відповідно.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.

З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

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