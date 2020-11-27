«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина»
Потяг почне їздити з 18 грудня
«Укрзалізниця» відновлює курсування пасажирського поїзда «Гуцульщина» № 357/358 Київ — Рахів на період масових зимових перевезень. Про це йдеться у повідомленні на сайті підприємства.
Зазначається, що потяг відновить курсування з 18 грудня
Поїзд буде складатися з 12 вагонів: одного спального, п’яти купейних та шести плацкартних.
В «Укрзалізниці інформують, що:
- з Києва поїзд № 357/358 Київ — Рахів відправлятиметься о 14:28 та прибуватиме до Рахова о 09:22,
- з Рахова відправлятиметься о 11:18 та прибуватиме до Києва о 06:43.
Ключовими станціями формування пасажиропотоку цього поїзда є Тернопіль, Чортків, Кіцмань, Чернівці, Коломия, Яремче, Ворохта, Ясіня, Кваси, Рахів.
Наголошується, що для відновлення курсування поїзда «Укрзалізниця» вжила заходів з модернізації інфраструктури. «Зокрема, на деяких ділянках колії був проведений середній та капітальний ремонт, замінено понад 6 тис. старопридатних дерев’яних шпал. У результаті буде збільшено швидкість та покращиться стан безпеки руху поїздів», ─ йдеться у повідомленні.
Поїзд є соціально важливим для мешканців Тернопільської, Івано-Франківської, Чернівецької областей та має значний вплив на розвиток туристичної інфраструктури регіону.
Важливо зазначити, що за результатами 2019 року населеність цього поїзда у сполученні Київ — Рахів склала 89%, у зворотному напрямку — 94%. Лише на ділянці Теребовля — Рахів посадка та висадка пасажирів у середньому становила 332 та 390 осіб відповідно.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» знизила вартість бронювання квитків для туристичних груп.
Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.
З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.