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    В українській армії на Covid-19 хворіє понад 3 тисячі військових

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    <span>21 військовий наразі проходить лікування в медичних закладах</span> - В українській армії на Covid-19 хворіє понад 3 тисячі військових
    21 військовий наразі проходить лікування в медичних закладах
    Фото з відкритих джерел

    Вчора коронавірусну хворобу діагностували у 172 військових

    У Збройних силах України на коронавірусну хворобу Covid-19 хворіють 3 178 людей, повідомляє командування Медичних сил ЗСУ.

    Напередодні коронавірусну хворобу діагностували у 172 військових. Всього за час пандемії одужали 9 523 військових, 35 людей померли. Останній летальний випадок зафіксували протягом попередньої доби.

    «Військовослужбовець ЗС України знаходився на стаціонарному лікуванні у відділенні реанімації та інтенсивної терапії клініки інфекційних хвороб Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь». Позитивний результат ПРЛ-тесту від 20.11.2020. Незважаючи на проведене лікування, стан пацієнта погіршувався, проведена інтенсивна терапія, на жаль, позитивного результату не дала», – повідомляє командування.

    21 людина наразі лікується в медичних закладах.

    Загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 944 381 людина, одужали – 561 222, померли – 16 256.

    За минулу добу в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб. Одужали 12 866 осіб, померло - 260. 

    Найбільше випадків зараження коронавірусом вчора виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях

    Зокрема у Києві за добу коронавірус діагностували у 1658 осіб. У Запорізькій області зареєстрували 1022 випадки захворювання. В інших областях - менше тисячі хворих в кожній. 

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    Теги: ЗСУ медицина армія лікарня хвороби госпіталь коронавірус
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