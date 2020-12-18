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    Коронавірус у регіонах: МОЗ повідомив, де в Україні хворіють найбільше

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    У&nbsp;Запорізькій області вчора зареєстрували 1022 випадки захворювання - Коронавірус у регіонах: МОЗ повідомив, де в Україні хворіють найбільше
    У Запорізькій області вчора зареєстрували 1022 випадки захворювання
    Фото: ДСНС

    У Києві та Запорізькій області виявили понад тисячу нових хворих за добу

    За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.

    Про це свідчать дані МОЗ.

    У Києві за добу коронавірус діагностували у 1658 осіб. У Запорізькій області зареєстрували 1022 випадки захворювання. В Одеській області за минулу добу виявили 925 нових заражених. У Київській області у 922 осіб за добу підтвердили коронавірус. У Черкаській області зафіксували 583 випадки інфікування.

    Всього в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб за добу. Одужали 12 866 осіб, померло - 260.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      944381
    • Одужали
      561222
    • Хворіють
      366903
    • Померли
      16256

    Між іншим, комітет Ради рекомендує ввести штрафи за підробку Covid-тестів«Даний законопроєкт розроблений з метою захисту наших громадян від підробної медичної продукції, до якої, у тому числі належать і тести на коронавірус. Комітет підтримав проєкт закону №4491 та запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з підготовки даного законопроєкту, рекомендувати ВР прийняти його у першому читанні за основу», – сказано у повідомленні.

     Читайте також: Арсен Жумаділов: Держава не закуповує кисневі концентратори

     

    Теги: Київ Україна Запорізька область хвороби коронавірус
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