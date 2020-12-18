Коронавірус у регіонах: МОЗ повідомив, де в Україні хворіють найбільше
У Києві та Запорізькій області виявили понад тисячу нових хворих за добу
За минулу добу найбільше випадків зараження коронавірусом виявили у Києві, Запорізькій, Одеській, Київській і Черкаській областях.
Про це свідчать дані МОЗ.
У Києві за добу коронавірус діагностували у 1658 осіб. У Запорізькій області зареєстрували 1022 випадки захворювання. В Одеській області за минулу добу виявили 925 нових заражених. У Київській області у 922 осіб за добу підтвердили коронавірус. У Черкаській області зафіксували 583 випадки інфікування.
Всього в Україні коронавірус діагностували у 12 630 осіб за добу. Одужали 12 866 осіб, померло - 260.
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Всього944381
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Одужали561222
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Хворіють366903
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Померли16256
Між іншим, комітет Ради рекомендує ввести штрафи за підробку Covid-тестів. «Даний законопроєкт розроблений з метою захисту наших громадян від підробної медичної продукції, до якої, у тому числі належать і тести на коронавірус. Комітет підтримав проєкт закону №4491 та запропонував комітету з питань правоохоронної діяльності, визначеному головним з підготовки даного законопроєкту, рекомендувати ВР прийняти його у першому читанні за основу», – сказано у повідомленні.