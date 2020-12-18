Гроші «ковідного» фонду пішли «наліво»? Що «нарили» аудитори

Роботодавці отримували державну допомогу навіть після зняття карантинних обмежень

Державна аудиторська служба України завершила ревізію Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Перевірка здійснювалась за період січня 2017 року до серпня 2020 року. Окреме місце у громіздкому звіті, який складається з cотні сторінок, посіла перевірка цільових витрат з так званого фонду Covid-19. Вони призначались на підтримку безробітних в умовах карантину: роботодавці і працівники, звичну діяльність яких на початку весни 2020-го порушив карантин, могли розраховувати на фінансову подушку від держави.

Філософія державної підтримки мала таку логіку: із фонду Covid-19 до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття передбачалося виділити 6,97 млрд грн з них 5,67 млрд грн – безповоротно і 1,28 млрд грн – на поворотній основі. За травень-серпень цього року Фонд на випадок безробіття одержав 6,49 млрд. «ковідних». Із цих коштів до територіальних центрів зайнятості дійшло 5,46 млрд грн для забезпечення своєчасної виплати допомоги із безробіття та виплати допомоги із часткового безробіття на час карантину.

Зі звіту аудиторів випливає, що на допомогу від держави могли розраховувати близько 500 тис. працівників, які опинилися під загрозою звільнення через карантин. Обов’язковими умовами було те, що розмір допомоги не перевищуватиме 4723 грн (це розмір мінімальної зарплати на початок 2020 року – «Главком»).

Дані Державної аудиторської служби

Водночас, як засвідчила перевірка держаудитслужби, роботодавці, які одразу відновили діяльність після зняття карантинних обмежень, протягом червня-серпня продовжували отримувати допомогу із часткового безробіття. Як не парадоксально, але допомогою з «ковідного» фонду також скористалися підприємства, які не підпадали під дію «карантинної» постанови Кабінету міністрів.

Нагадаємо, що з 17 березня до 22 травня Кабмін заборонив роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення (крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, а також торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту).

Кричущі порушення аудитори виявили у Чернігівській області. Тамтешні сім підприємств отримали «зайву» допомогу для частково безробітних на 6,53 млн грн. Серед щасливчиків: Чернігівська взуттєва фабрика «Берегиня» – 1,86 млн грн допомоги за березень-серпень 2020 року; ПП «Альтеп-Центр» – 1,22 млн грн за квітень-серпень (підприємство спеціалізується на виробництві радіаторів і котлів центрального опалення); ТОВ «Бейкері Фуд Індастрі» – 1,21 млн грн за травень-серпень (виробництво хліба і хлібобулочних виробів); ТОВ «Фірма «Лакс» – 816,4 тис. грн за квітень-серпень (оптова торгівля фармацевтичними товарами); «Продовольча компанія «Ясен» – 435,3 тис. грн за березень-серпень (виробництво кондитерських виробів); ПП «Трансвіт» – 402,5 тис. грн за травень-червень (будівництво житлових і нежитлових будівель).





Дані Державної аудиторської служби

«… чинне законодавство має прогалини, які призводять до неефективного використання коштів державного бюджету з фонду Covid-19 і надають змогу роботодавцям безпідставно отримувати допомогу із часткового безробіття і покривати витрати за простої, не пов’язані з карантинними заходами», – наголосили аудитори.

Така ж біда спіткала й «ковідні» 1,28 млрд грн. Ці гроші Фонд на випадок безробіття одержав з метою недопущення виникнення заборгованості з виплати допомоги з безробіття. При цьому існувала одна ключова умова – мільярд з «хвостиком» Фонд повинен був повернути туди, де взяв. Тобто до фонду Covid-19.

На кінець серпня 1,28 млрд. «розпорошилися» між обласними центрами зайнятості. Найбільше дісталося Дніпропетровському та Вінницькому – 110,3 млн грн і 94,2 млн грн відповідно.

При цьому на кінець завершення аудиту (31 серпня 2020 рік – «Главком») Мінекономіки не ухвалило жодних рішень щодо умов, порядку та обсягів повернення цих грошей до фонду Covid-19!

Загалом, Держаудитслужба дійшла висновків: якби протягом 2017-2019 років ефективно та економно використовувалися кошти, то у Фонді загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття залишилося б 2,25 млрд. грн. Нині ж їх можна було б задіяти для компенсації наслідків карантину, а не залазити до «ковідного» фонду.

За даними сайту міністерства фінансів , на 7 грудня 2020 року з Фонду боротьби з Covid-19 використано 45,4 млрд. грн з них на охорону здоров’я – 12 млрд грн. Зокрема, на закупівлю апаратів ШВЛ спрямовано 63 млн грн; забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я – 1 млрд грн; на субвенцію місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем ‒ 1,5 млрд грн; підвищення надбавок і доплат медичним працівникам –5,3 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд. Крім цього, понад 20 млрд грн із «ковідного» фонду спрямовано на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Віталій Тараненко, «Главком»