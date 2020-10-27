МОЗ планує використовувати нові методи діагностики коронавірусу



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МОЗ планує закупити тести, які використовують експрес-метод визначення на антиген

Зараз завершуються випробування українських тест-систем на виявлення антигенів методом ІФА, метод вже використовується для визначення антитіл, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує використовувати нові методи для діагностики коронавірусу. Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр поінформував, що найближчим часом можуть почати тестувати на антиген методом ІФА за допомогою нових експрес-систем.

«Зараз МОЗ не влаштовує кількість тестувань на коронавірус виходячи з динаміки захворювання. Нам необхідно додавати інші методи діагностики Covid-19, щоб встановлювати діагноз для лікування», – сказав Степанов.

За його словами, зараз завершуються випробування українських тест-систем на виявлення антигенів методом ІФА, метод вже використовується для визначення антитіл.

«Антиген – це той же вірус. Цей метод також може бути використаний в наших лабораторіях. А лабораторій, які можуть використовувати метод ІФА, значно більше. Вони знаходяться крім наших лабораторних центрів і в наших лікарнях. У такій спосіб ми значно збільшимо кількість тестувань», – додав міністр.

Також МОЗ планує закупити тести, які використовують експрес-метод визначення на антиген.

«Ці тести тільки місяць тому з'явилися в світі. Ми зараз провели переговори з компаніями, яку кількість тестів вони зможуть поставити в Україну. Зараз узгоджуємо нормативний акт про виділення додаткових коштів на закупівлю цих тест-систем», – розповів Степанов.

За допомогою такого методу планують проводити до 1 мільйона тестувань на місяць.

Раніше повідомлялося, що в 30% випадків тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу в організмі.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 жовтня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 6677 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 27 жовтня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 355601 людей, одужали 145336 осіб, летальних випадків – 6590 осіб.

Як повідомлялося, науковці стверджують, що вік не впливає на шанси заразитися коронавірусом.

В Україну цього тижня привезуть препарат для лікування коронавірусу.