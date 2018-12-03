Після введення воєнного стану вдвічі менше росіян хочуть в’їхати в Україну



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Впродовж минулої доби в областях, де запроваджено воєнний стан, прикордонники не пропустили 77 громадян РФ

З початку введення обмежень на в'їзд кількість громадян РФ, охочих в'їхати на територію України, зменшилася вдвічі.

Про це в ефірі «112 Україна» заявив прес-секретар Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, впродовж минулої доби в областях, де запроваджено воєнний стан, не пропустили 77 громадян РФ. Переважну більшість не пустили через те, що вони не змогли підтвердити мету своєї поїздки до України, частина не мала належних документів або перевищила строк перебування в Україні.

«Те, що я спостерігаю, останніми днями потік охочих громадян РФ в’їхати до України зменшився. Якщо ще приблизно два тижні тому середньодобовий потік становив від 2,5 тис. до 3 тис. громадян РФ, то тепер він сягає орієнтовно 1,3 тис. – 1,5 тис. осіб», - повідомив Демченко.

Він також звернувся до українців з проханням за можливості зменшити свої поїздки до РФ, оскільки днями Росія звинуватила Україну, що росіян не пропускають безпідставно.

Водночас, за словами Демченка, впродовж останніх 5 днів близько 150 українцям відмовили у в'їзді на територію РФ. «Притому, коли українські прикордонники не пропускають іноземця, то іноземцям дають картку відмови, де чітко вказується, на підставі якого законодавства і чому не пропущено особу. Нашим співвітчизникам на російському кордоні відмовляють безпідставно, не пояснюючи причини відмови, і жодних документів їм також не видають», - заявив прес-секретар ДПСУ.

Нагадаємо, Україна заборонила в'їзд на територію країни громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.

Як повідомлялося, воєнний стан в Україні запроваджено в тих областях, де Росія може нанести удар.