Щоб потрапити в Україну, росіяни мають пояснити мету візиту - Держприкордонслужба



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Прикордонники будуть приймати рішення, пропускати іноземця на територію України чи ні, безпосередньо у пунктах пропуску

Громадяни Росії можуть перетнути кордон з Україною, якщо пред’являть прикордонникам усі необхідні для цього документи, а також зможуть підтвердити гуманітарну мету візиту. Про це «Главкому» розповів спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Якщо росіянам, які перетинають кордон з Україною, не заборонили в’їзд до цього, якщо вони мають необхідні документи для перетину кордону (у громадян РФ має бути з собою закордонний паспорт), і якщо вони підтверджують мету свого візиту, їх можуть пустити в Україну», - заявив Демченко.

В кожному окремому випадку рішення, пропускати іноземця на територію України чи ні, будуть приймати інспектори Держприкордонслужби безпосередньо у пунктах пропуску.

«Якщо мета візиту – похорон, то на кордоні іноземець повинен буде пред’явити копію свідоцтва про смерть, або ж якщо їде в Україну відвідати хворого близького родича, може продемонструвати інструктору довідку, яка б підтверджувала хворобу члена родини», - пояснює Демченко.

Він додав, що якщо прикордонникам вдасться з’ясувати в інший спосіб, що росіянин їде в Україну з гуманітарною метою, а не чинити протиправні дії, то в такому випадку обмеження на в’їзд не буде: рішення приймається на місці інспектором Державної прикордонної служби.

«Ця норма діє в рамках законодавства України про правовий режим воєнного стану, де передбачено встановлення особливого режиму в’їзду/виїзду іноземцям, в тому числі для громадян РФ, а також для осіб без громадянства», - уточнив спікер Держприкордонслужби, зазначивши, що право на в’їзд в Україну мають особи з дипломатичним статусом, ті, хто має посвідки на постійне або тимчасове проживання в Україні, а також це може бути обслуговуючий персонал транспортних засобів: літаків, потягів, автобусів тощо.

Нагадаємо, 30 листопада президент Петро Порошенко заявив, що Україна обмежила в'їзд росіянам чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Винятком для в’їзду чоловіків з громадянством Росії може бути гуманітарна мета, наприклад, похорон. Ця заборона діятиме на час воєнного стану, до 26 грудня.